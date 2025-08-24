Así es la impresionante finca con casa rural que se vende en Ciudad Real por 13 millones de euros

Idealista cuenta con un extenso catálogo de casas y pisos en venta. Sin embargo, incluye otro tipo de propiedades que por su elevado precio están dirigidas a unos pocos privilegiados. Es el caso de la finca con casa rural que se vende en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) por 13 millones de euros.

Su extensión es de 1.445 hectáreas e incluye una casa principal de 1.200 metros cuadrados con 13 habitaciones dobles en suite y cinco sin baño. Asimismo, incluye grandes salones y una cocina industrial para más de 50 comensales.

Por otro lado, hay otra construcción que hace de casa de guardeses con 100 metros cuadrados y con naves industriales para almacenar grano.

Finca en venta en Ciudad Real. Foto: Idealista.

Finca en venta en Ciudad Real. Foto: Idealista.

Agricultura y ganadería

La finca se erige como una gran oportunidad para obtener beneficio económico. Tiene 135 hectáreas de regadío y 682 de secano en plena producción de grano. También, cuenta con tres pozos de agua privados y con unos derechos de cobro de la PAC de 150.000 euros.

Finca en venta en Ciudad Real. Foto: Idealista.

Finca en venta en Ciudad Real. Foto: Idealista.

Por otro lado, es un gran coto de caza con perdices, ciervos y jabalíes.