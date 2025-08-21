Así es la espectacular finca con chalet que se vende en Albacete y ha sido rebajada 25.000 euros
Tiene una extensión de 16 hectáreas de tierra cultivable.
No todo el mundo que decide comprar una propiedad se lanza a por casas o pisos. Existen compradores que buscan inmuebles alejados de la sociedad, donde encontrar paz y tranquilidad. Es el caso de la finca con chalet que se vende en Albacete por 265.000 euros. Además, tal y como expresa la web 'Rústicas Singulares', cuesta 25.000 euros menos que hace unos días.
Ubicada en un precioso paraje natural próximo a la ribera del río Júcar, la finca tiene una extensión de 16 hectáreas de tierra cultivable y espaciosas zonas ajardinadas y terrazas frente a la vivienda principal.
El edificio tiene 293 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con cinco dormitorios, tres baños, salón con chimenea, sala de estar, cocina y una gran terraza. Asimismo, dispone de jardines.
Explotación económica
Cerca de la vivienda principal, existe otra construcción de 140 metros cuadrados que se utilizaba como cuadras y estancias para animales y que, actualmente, sirve como zona de almacenaje.
La propiedad dispone de agua de pozo propio legalizado para extracción de 1.000 metros cúbicos al año. La energía se obtiene mediante placas solares que pueden apoyarse por generador. Y cuenta con fosa séptica y calefacción central de gasoil.
Asimismo, esta propiedad se erige como una oportunidad ideal para quien busca dirigir un alojamiento rural.