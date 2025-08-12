UGT alerta de que alquilar una vivienda supone un esfuerzo "inasumible" para los jóvenes de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha sigue a la cola en emancipación juvenil en España. Así lo ha denunciado este martes RUGE, la organización juvenil del sindicato UGT, en la presentación de su informe Personas jóvenes: precariedad y dificultad de acceso a la vivienda, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud.

Durante una rueda de prensa ofrecida en Toledo, donde ha estado acompañada por la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, y el portavoz de RUGE CLM, Adrián Carbajo, la secretaria general nacional de RUGE, Belén Guirao, ha señalado que el encarecimiento del alquiler y de la compra de vivienda, junto a los bajos salarios y al desempleo, son las principales barreras para que los jóvenes puedan emanciparse.

El estudio revela que el precio de la vivienda en alquiler en la región ha subido un 64,4 % y el de compra un 33,6% en los últimos años. Aunque el aumento es menor que la media nacional, el esfuerzo económico que deben hacer los jóvenes castellanomanchegos sigue siendo "inasumible", según la sindicalista: un 77,3% de su salario neto para alquilar y un 70,1% para pagar una hipoteca.

Guirao ha cargado contra la ineficacia del Bono Alquiler Joven. "Ya sea porque la concesión de esta ayuda depende de las comunidades autónomas, algunas de las cuales las tienen bloqueadas desde hace más de un año, o ya sea porque para poder acceder a ella los jóvenes tienen que estar ya emancipados, lo cierto es que en Castilla-La Mancha solo 10.808 jóvenes —de los 416.315 que hay entre los 18 y 35 años— han solicitado el Bono Alquiler Joven".

Y de las solicitudes presentadas, ha añadido, "solo se han resuelto 3.360". Esto es, un 0,8% de la población joven de la región.

La dirigente sindical ha recordado que "en los últimos años las posibilidades de emancipación de las personas jóvenes se han visto fuertemente condicionadas como consecuencia del aumento desorbitado de los precios de la vivienda. Y es que la burbuja de precios causa que la mayoría de los jóvenes deban dedicar su salario casi por completo al pago del alquiler".

Casi todo el sueldo

A nivel nacional, el panorama tampoco mejora. Con un alquiler medio de 968 euros, un joven español debe destinar de media el 92 % de su sueldo, o el 36,2 % si opta por compartir piso y alquilar una habitación. Desde 2020, sus ahorros han caído un 26 %, lo que obliga a ahorrar durante cuatro años y medio el salario íntegro para poder dar la entrada de una vivienda.

"No podemos esperar la autorregulación de un negocio que saca beneficio de la promoción de viviendas ilegales, viviendas sin cédula de habitabilidad o viviendas que no están registradas como pisos de alquiler turístico. Esta especulación con el derecho a una vivienda no solo beneficia a unos pocos en detrimento de los de siempre, las y los trabajadores, sino que también le está robando el futuro a las personas jóvenes", ha advertido Guirao.

Por su parte, Lola Alcónez ha subrayado que el acceso a la vivienda es "un derecho fundamental" y que para el sindicato es una prioridad. Ha recordado también que este 12 de agosto, además de conmemorarse el Día Internacional de la Juventud, UGT celebra su 137 aniversario.