El número de pensionistas por incapacidad en Castilla-La Mancha crece un 16 % desde 2015: perciben un 31 % más

La Seguridad Social ha abonado 47.962 pensiones por incapacidad permanente en Castilla-La Mancha en julio. Así, el erario ha invertido algo más de 53,6 millones de euros en este subsidio en la región.

La comunidad ha recibido el 4,7 % de las pagas concedidas en el conjunto del país, un porcentaje algo superior al de su peso poblacional, que se sitúa en torno al 4,3 %. En todo caso, el gasto mensual del Estado en la región por esta contingencia ha supuesto precisamente el 4,3 % de su desembolso total.

La distribución de esta pensión dentro de los límites de Castilla-La Mancha sitúa a la provincia de Ciudad Real como el territorio con mayor número de beneficiarios, una circunstancia que no se corresponde con su tamaño demográfico.

El pasado mes, se distribuyeron 16.358 nóminas en la provincia de Ciudad Real, una cifra que equivale al 34,1 % de todas las pensiones por incapacidad repartidas en la comunidad autónoma. Sin embargo, apenas el 24,3 % del censo de la comunidad reside en esta demarcación.

Además, la Seguridad Social costeó 11.886 subsidios de este tipo en Toledo, 7.001 en Albacete, 6.631 en Cuenca y 6.086 en Guadalajara.

Otro de los elementos comparativos más destacados sobre las pensiones de incapacidad permanente en Castilla-La Mancha se relaciona con su evolución temporal.

En julio de 2015, un decenio antes que la última fecha de la que se tienen datos completos, se produjeron 41.327 entregas en la región relacionadas con dicha categoría. Así, en los últimos diez años, el número de pagas se ha incrementado un 16,1 %.

El aumento registrado en la región en este período es sensiblemente mayor al del conjunto de España, donde el total de retribución ha subido un 10,4 %, desde las casi 933.000 de entonces a las algo más de 1,3 millones del séptimo mes de 2025.

Durante la última década, Ciudad Real ha añadido 2.142 nuevos pensionistas por incapacidad permanente. La estadística de Toledo ha engrosado con 2.052 beneficiarios extra. Cuenca ha sumado 1.678 retirados y Guadalajara 808 más. Por el contrario, Albacete ha descontado 43 receptores.

La pensión media de los castellanomanchegos que perciben este ingreso ha subido a 1.117,64 euros. Una década atrás, la nómina promedio era de 848,15 euros. En términos relativos, el repunte llega al 31,8 %.

El valor medio de la pensión por incapacidad permanente en España escala hasta 1.208,90 euros. En julio de 2015, se situaba en 923,80 euros. Se trata de un incremento del 30,9 %, casi un punto inferior al que registra la región.

La Seguridad Social define a esta pensión como la "prestación económica que trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral".

Además, este aporte se ofrece en cuatro categorías: parcial, total, absoluta o gran invalidez.

Las de jubilación crecen más

Asimismo, el número de pensiones de jubilación en Castilla-La Mancha ha aumentado un 17,4 %, algo más de un punto porcentual que las de incapacidad permanente. En todo caso, el retiro de una de las grandes cohortes de población, la nacida a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, ha contribuido a engordar esta lista en los meses recientes.

La región cuenta con 241.308 jubilados; en el verano de 2015 eran 205.475 las personas en esta situación.

La cuantía media de las pagas que ingresan los ciudadanos retirados de la vida profesional es de 1.412,68 euros. Hace diez años, el promedio del dinero recibido era de 944,66 euros. El despegue en esta categoría alcanza el 49,5 %.

Durante el periodo de comparación, el número de personas beneficiarias de pensiones de viudedad en Castilla-La Mancha ha disminuido: había 96.578 pensiones frente a las 95.178 actuales.