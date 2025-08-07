Los accidentes de trabajo se ceban con Castilla-La Mancha: "Lamentamos la subida de la cifra de fallecidos"

Los accidentes laborales han provocado el fallecimiento de 21 personas en Castilla-La Mancha durante el primer semestre, según los datos provisionales facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los siniestros durante la jornada laboral han causado 17 víctimas mortales en la región entre enero y junio. En el mismo periodo, se han producido otros cuatro decesos in itinere, esto es, durante los trayectos de entrada o salida del puesto de trabajo.

El recuento correspondiente a la primera mitad de 2025 añade tres pérdidas respecto al mismo período del año anterior, cuando perecieron 18 trabajadores por causa de su actividad profesional.

El dato parcial del año en curso empeora la tendencia de 2024, un ejercicio marcado por el lamentable repunte de mortalidad frente al año anterior: hubo un 75,8 % más de fallecidos, de 33 a 58 muertes.

Hasta junio, la provincia de Cuenca ha contabilizado siete óbitos por accidente laboral, seis más que en el mismo periodo de 2024.

Otras seis defunciones se han registrado en Toledo, cuatro en Guadalajara, dos en Albacete y otras dos en Ciudad Real.

La estadística facilitada por Trabajo confirma un descenso del 2,7 % en el número de accidentes en el conjunto de la región. Los siniestros han repuntado en Albacete (7,5 %) y Ciudad Real (1,9 %) y han menguado en Guadalajara (-7,7 %), Toledo, (-7,3 %) y Cuenca (-3,6 %).

Castilla-La Mancha se mantiene como la cuarta comunidad autónoma con mayor número de accidentes laborales por cada 100.000 ocupados; Cuenca y Guadalajara encabezan esta dudosa clasificación en el escalón provincial. No obstante, la tasa de incidencia de la región ha menguado.

UGT apunta a los desplazamientos

Sin embargo, "tenemos que seguir lamentando que haya subido la cifra de fallecidos", han subrayado desde UGT Castilla-La Mancha.

Desde el sindicato han criticado la evolución expansiva de los accidentes in itinere. De los 957 que hubo en los seis primeros meses de 2024 se ha pasado a los 1.022 en 2025, lo que supone un incremento del 6,7 %.

Una vez más, la central sindical ha urgido a las empresas a reforzar las medidas de prevención de riesgos laborales y a respetar escrupulosamente la normativa de seguridad y salud laboral.

UGT reconoce que el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026, suscrito por la Junta de Comunidades y los agentes sociales, contribuye a la cultura preventiva, al tiempo que recuerda que la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores es deber de las empresas.

Además de pedir "más pasos" para reducir la siniestralidad laboral, UGT ha reclamado más recursos humanos y materiales a la Inspección de Trabajo para que controle el cumplimiento de las normas y, en su caso, investigue y depure responsabilidades.

Asimismo, el sindicato ha solicitado la implantación de la figura del delegado territorial de prevención para llegar a aquellas empresas que no cuentan con representación sindical. "Estas empresas son -precisamente- las que sufren más accidentes laborales", han añadido.

Un nuevo plan de la Junta

El programa Castilla-La Mancha Más Segura apoyará 317 proyectos en pymes de la región en materia de seguridad y salud laboral. La inversión prevista en estas propuestas sube a 4,6 millones de euros, de los que casi 2 serán aportados por la Junta de Castilla-La Mancha.

La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico por la consecución de entornos laborales más seguros.

El programa Castilla-La Mancha Más Segura recoge cuatro líneas de ayudas dirigidas al tejido económico de la región para apoyar proyectos que tienen como denominador común la búsqueda de entornos laborales más seguros, el avance en la reducción de la siniestralidad y la mejora de la prevención de riesgos laborales.

Esta idea se enmarca en el compromiso adquirido por el Gobierno regional, junto con los agentes sociales, en el Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha.

"La prevención de riesgos laborales es responsabilidad de todos y tenemos que ser capaces de concienciarnos para continuar reduciendo los índices de incidencia en la región: solo con entornos laborales más seguros tendremos un mercado de trabajo estable y saludable", ha detallado Chust.

La viceconsejera ha recordado que, desde el año 2015, el Gobierno autonómico ha multiplicado por seis el presupuesto destinado a seguridad y salud laboral en la región.

"Ya hemos invertido más de 20 millones de euros para apoyar proyectos y acciones en materia de prevención y seguridad laboral en empresas de la región, a los que se van a sumar los que movilizamos a través de la resolución provisional que acabamos de publicar", ha remarcado.