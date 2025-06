CCOO lleva al Jurado Arbitral a una gestora de centros mayores de Castilla-La Mancha por un conflicto salarial

El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha llevado al Jurado Arbitral el conflicto con Edad Dorada de Mensajeros de la Paz por "no respetar sus propios compromisos salariales", lo que afecta a 580 trabajadores de una veintena de centros que la entidad gestiona en Castilla-La Mancha.

Según ha informado la organización sindical en nota de prensa, los trabajadores, pese a su desempeño y profesionalidad, encuentran una respuesta "poco acorde" por parte de la empresa en lo relativo a lo salarial, de modo que se acumulan meses de incumplimiento de los acuerdos y compromisos, por lo que el pasado viernes la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla-La Mancha acudió al Jurado Arbitral Laboral.

Asimismo, ha recordado que esta federación alcanzó un acuerdo con Edad Dorada Mensajeros de la Paz de Castilla-La Mancha para el abono a la plantilla del plus de vacaciones regulado en el convenio colectivo de aplicación, a principios de cada año.

Sin embargo, ha lamentado que en la actualidad está siendo incumplido a nivel regional en todas sus residencias y, llegada la mitad del año 2025, no se está cumpliendo lo acordado.

Además, Sara Macías de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios ha explicado que este año, en enero, el sindicato trasladó a la nueva coordinación algo que demanda desde hace tiempo y que ya se había acordado, como es el aplazamiento del abono en el año 2023 debido a los problemas económicos que atravesaba la mercantil.

No obstante, ha añadido que se ha vuelto a reclamar el pago de las cantidades del plus de vacaciones de los ejercicios 2023, 2024 y 2025, así como las incidencias en nómina producidas desde principios de año, fecha en la que estas residencias dejan de gestionarse desde Castilla-La Mancha y lo asume la central de Mensajeros de la Paz.

También ocurre, ha agregado, que el Salario Mínimo Interprofesional no se abona de forma mensual, lo que provoca una infracotización de las trabajadoras, muchas de ellas con contratos temporales que finalmente no ven esa diferencia en sus bolsillos; así como que en las residencias no se cubren las vacantes.