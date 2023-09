Los empresarios de Toledo se ponen serios con la DANA y exigen ayuda urgente: "Estamos hartos"

Llueve sobre mojado y los empresarios de la provincia de Toledo representados en la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) no ocultan su malestar por la tardanza habitual en las ayudas cuando se producen fenómenos catastróficos como Filomena o la DANA del pasado fin de semana. Y se teme que ahora vuelva a ocurrir, como sucedió también con episodios tan graves en España como el terremoto de Lorca y el volcán de Palma, zonas que no han recibido las ayudas prometidas, tal como denuncian los empresarios.

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, y el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Toledo, Ángel García, han valorado este viernes los daños del temporal en la provincia y han exigido a las instituciones públicas regionales y provinciales la concesión de ayudas "de forma urgente" para evitar el cierre de empresas en Toledo capital y en el resto de la provincia.

Ambos consideran que las Administraciones deben actuar con celeridad y precisión, para que se ayude a todas las empresas afectadas. El dirigente de Fedeto ha asegurado, en este sentido, que los empresarios de Toledo están "hartos de grandes promesas y declaraciones que no valen absolutamente para nada".

Salvar el mundo

"Cada vez que se produce una situación de este tipo, alguien dice que se va a declarar zona catastrófica y parece que va a salvar el mundo, cuando no vale de nada si nuestros representantes no están detrás del Gobierno de España para que este actúe", ha manifestado Madruga.

Por eso apuntan a que las medidas deben ser reales y que no ocurra como en anteriores ocasiones. Madruga ha contrastado con los representantes empresariales afectados en Lorca y Palma y la conclusión es que no se ha recibido ningún tipo de ayudas. Ángel García también se lamenta de la situación y considera que habrá desaparición de empresas en Toledo.

Estas medidas, a su juicio, deben ser aplicables a todas las empresas de la provincia de Toledo afectadas por las lluvias del pasado domingo 3 de septiembre. Incluidas las que forman parte de los municipios de la comarca de La Sagra toledana y todas las demás.

Reuniones

El secretario general ha anunciado que se van a reunir con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, y el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha, Álvaro Gutiérrez, para pedirles un compromiso firme y exigir al Gobierno regional la materialización de todas estas ayudas.

"Si nuestros líderes políticos de la provincia no alzan la voz, esto se queda en un anuncio y los empresarios verán cerrados sus negocios. Cuanto más tiempo pase, más desaparecerán", ha lamentado el secretario de Fedeto.

Del mismo modo, Madruga ha afirmado que pedirá a la Confederación Hidrográfica del Tajo un informe de lo ocurrido para saber por qué unas zonas del polígono de Toledo se inundan más que otras.

"Si hubiera un informe donde se afirmara que todo esto es consecuencia de que alguien no hizo bien su trabajo, indudablemente se emprendería una acción judicial contra quien haya provocado ese tipo de situación", ha declarado el secretario general.

Llamamiento

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Toledo, Ángel García, ha pedido a las distintas administraciones locales y provinciales que "sean sensibles con las personas afectadas que van a sufrir, en algunos casos, la desaparición de sus empresas por algo que ellos no han provocado".

García, que ha advertido de que aún este viernes hay calles del polígono con lodo, ha hecho un llamamiento a las confederaciones hidrográficas para que tengan limpios los cauces de los ríos y los arroyos de forma inmediata por todos los medios, ya que ha sospechado que episodios de lluvias torrenciales, como el vivido este fin de semana y en septiembre de 2021, es un hecho que "ha venido para quedarse".

"Si hay que cortar una rama o podar lo que sea, hay que hacerlo. Si la ley no lo permite, que cambien la ley. Lo que no puede ser es que a causa de esa maleza que cae a una alcantarilla, la atasque y permita que el agua cause más daños de lo debido", ha explicado el presidente.

Por último, García se ha preguntado por qué las inundaciones más graves se han producido en la parte nueva del polígono industrial y ha pedido que a la hora de ejecutar nuevas construcciones, se debería tener en cuenta el riesgo de inundación.

Sigue los temas que te interesan