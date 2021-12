Rechazo frontal de Asaja a la moratoria para las macrogranjas en Castilla-La Mancha

En una nota de prensa, Asaja de Albacete ha rechazado esta decisión del Ejecutivo autonómico "por la cual se prohíben nuevas explotaciones de granjas de porcino en la provincia y región", y la ha calificado como "un nuevo ataque al sector primario y al desarrollo del mundo rural en Castilla-La Mancha".



Según la organización agraria esta medida "únicamente quiere contentar a los conservacionistas, quienes quieren limitar cada vez más la actividad en el campo, fomentando así el abandono de la población de nuestros municipios y del mundo rural ante las políticas de persecución en las que se ven inmersos nuestros agricultores y ganaderos".



Asaja de Albacete ha añadido que "no es el primer ataque que sufre el sector", ya que se une a las limitaciones que en las zonas ZEPA, a las directivas para la aplicación de los nitratos, a la prohibición para cazar al lobo o las limitaciones para controlar la superpoblación de caza, entre otras medidas.



También ha hecho hincapié en la importancia del sector porcino en la provincia de Albacete y en la comunidad autónoma y ha asegurado que no entiende esta decisión del Gobierno regional, que según la organización agraria "no hace más que poner más trabas y limitaciones a los agricultores y ganaderos".



Y ha advertido que defenderá los derechos de los agricultores y ganaderos "tanto en los despachos como en la calle".

