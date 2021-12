Los castellano-manchegos gastarán menos en sus compras de Navidad este año

El gasto previsto por los consumidores de Castilla-La Mancha para las compras de Navidad es de 380 euros, y se sitúa por debajo incluso de niveles pre-Covid, con una caída de un 18% respecto a las intenciones de gasto manifestadas el año anterior, y un 28% respecto a 2019.

Así lo recoge la edición Estacional de El Observatorio Cetelem, en el que se analizan las expectativas del consumidor de Castilla-La Mancha respecto a la intención del gasto en estas fechas señaladas, en comparación con años precedentes.

En datos segmentados, un 24% afirma que gastará más que el pasado año (10% lo manifestaba en 2020). Un 60% afirma que este año el gasto en Navidad será similar (41% el pasado año). Hay un 17% que considera que gastará menos, frente al 49% de 2020.

Celebraciones

El estudio refleja que los castellano-manchegos tienen ganas de celebrar estas navidades en familia, superando lo peor de la pandemia, ha informado Cetelem en nota de prensa.

Un 14% afirma que hará un mayor desembolso de cara a las reuniones (alimentación, decoración, etc.), frente al 7% de 2020. Una mayoría del 71% dice que hará el mismo gasto y cerca del 14% asegura que será menor (51% en 2020).

La mayoría de los castellano-manchegos se van a gastar lo mismo o más que en 2020 en comidas o cenas familiares y hay más intención de comprar y regalar.

Regalos

La tendencia de compra de productos clásicos se consolida, como regalar moda (64% frente al 56% de 2020); calzado (64% vs 27%); libros (57% vs 46%), pero además repuntan con fuerza, superadas las restricciones, otro tipo de regalos como los destinados a tecnología (45% vs 24%); al ocio, la decoración o viajes.

El Observatorio Cetelem sobre intención de gasto en Navidad, se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Invesmarket.

Sigue los temas que te interesan