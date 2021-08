La otra forma de obtener un permiso de residencia en España

Con el Brexit y la pandemia mundial, los despachos de abogados que tramitan Golden Visa en España, el permiso de residencia para inversores extranjeros, han visto multiplicado su trabajo. Se trata de un permiso ideado por el Gobierno español para atraer dinero y talento a España. A cambio de una inversión monetaria, el país otorga permisos de residencia para el inversor y su familia.

Todo empezó en 2013, cuando el país español atravesaba una crisis económica. Con el objetivo de atraer el talento, profesionales cualificados, proyectos empresariales e inversión a España, que animara a reactivar la economía y terminara teniendo un impacto positivo para los ciudadanos españoles, se creó el permiso de residencia para inversores. Se conoce comúnmente como Golden Visa, o permiso de oro, en referencia a la inversión monetaria que tiene que hacer quien la solicita en el país.

La Golden Visa se pensó para empresarios que quisieran implantar un proyecto empresarial viable de gran interés para el país en España y que generara puestos de trabajo. También para profesionales altamente cualificados, para investigadores que desarrollaran todos sus conocimientos y carrera científica en España, o para inversores que quisieran depositar su dinero en bonos del estado, en entidades bancarias o en el mercado inmobiliario español.

Para estas últimas opciones, las inversiones monetarias van desde 500.000 euros a 2.000.000 euros. Además de esta inversión en dinero o en proyectos, los solicitantes tienen que cumplir una serie de requisitos generales y básicos, como no tener antecedentes penales en los últimos años, no haber sido expulsado de algún país con el que España tiene lazos, no estar en situación irregular en España, tener un seguro de salud y viabilidad económica suficiente para mantenerse a él y a su familia en España durante un año. Los permisos, una vez concedidos y dependiendo de cada circunstancia, duran entre 1 y 2 años. El inversor puede traer consigo a su familia.

A la hora de renovar la Golden Visa, el requisito principal es que esta inversión no haya sido retirada o eliminada, sino que se tiene que mantener en España. Con ello se quiere evitar que los inversores retiren el dinero o la inversión una vez obtenido el permiso. Lo que sí pueden hacer es hacer movimientos, como vender la propiedad y comprar otra por el mismo importe mínimo (500.000 euros), siempre manteniendo el dinero y la inversión en España.

Además de obtener el permiso de residencia para vivir y trabajar en nuestro país, los extranjeros que residen en España gracias a la Golden Visa, también tienen derechos de libre circulación por todo el espacio Schengen. Es por lo que se convierte en una opción muy interesante para todos aquellos extranjeros que tengan un dinero para invertir en España, que acuden a despachos de abogados especializados para conocer cómo obtener la Golden Visa al ser la opción más rápida y fácil si se tiene previsto hacer una inversión en el país.

