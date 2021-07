IPC: La vivienda y el transporte disparan los precios en junio en Castilla-La Mancha

Los grupos más inflacionistas en Castilla-La Mancha han sido la vivienda, con una subida anual del 15,1 %, el transporte que ha subido el 9,3 % y los alimentos y bebidas no alcohólicas con un incremento del 0,4 %, mientras que ha bajado el 4,5 % el precio de las comunicaciones, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En comparación con el mes anterior, en junio subieron los precios un 0,5 % en Castilla-La Mancha, más en la vivienda con un alza del 2,7 %, en tanto que también registraron subidas respecto a mayo los grupos de transporte (1,1 %), ocio y cultura (0,4 %), y hoteles, cafés y restaurantes (0,5 %), y bajaron un 0,1 % los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas y un 1 % el vestido y calzado.



En el conjunto de España, los precios de la electricidad y de los alimentos han mantenido la inflación en el 2,7 % en junio, igual que en mayo, y la tasa interanual más elevada desde febrero de 2017



El índice de precios de consumo, cuyo incremento es una décima superior al avanzado hace quince días, se ha visto sostenido por el grupo de la vivienda, que ha elevado sus precios hasta el 10,9 %, cinco décimas más que el mes anterior, debido al encarecimiento de la electricidad.



También han tirado de la inflación los alimentos y bebidas no alcohólicas hasta el 1,1 %, tres décimas por encima de mayo, un comportamiento en el que destaca el encarecimiento de aceites y grasas, carne, leche, queso y huevos.