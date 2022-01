Las albaceteñas María Alfaro y Carla Galiano compiten en el nacional de Taekwondo

Las deportistas albaceteñas María Alfaro y Carla Galiano competirán en el Campeonato de España de Taekwondo, que tendrá lugar este fin de semana en La Nucía, Alicante, tras haber sido convocadas por la Federación de Taekwondo de Castilla-La Mancha.

"Es una cosa que pensaba que nunca iba a pasar, nosotros no hacemos casi nada de competición y ha sido todo en muy poco tiempo, estamos muy contentos y super emocionados, no nos lo creemos todavía", ha celebrado Galiano, ganadora de la medalla de oro en la categoría junior femenino del campeonato regional el pasado 8 de enero.

"Fue como una recompensa de todo el trabajo que hemos hecho todos los días, me sentí muy feliz, al principio no me lo creía, pero luego me dieron la medalla y fue increíble", ha dicho a Europa Press.

También Alfaro se hizo con el oro en la categoría senior, un logro importante para las atletas del club Itae Albacete, que en tan solo dos años han conseguido grandes resultados, como destacaba su entrenador, Juan Miguel Gil. "Para nosotros es un avance muy grande, solo llevamos trabajando con la técnica dos años y medio, además tuvimos la pandemia de por medio y ha sido muy complicado, pero para este tiempo los resultados son muy satisfactorios".

Resultados que conllevan un gran trabajo, que se ha visto intensificado en las últimas semanas, de cara al campeonato, entrenando con la selección regional y su seleccionadora, Yolanda Ubero, una de las referentes de las jóvenes atletas en este deporte. "Se está yendo los fines de semana a entrenar con la selección y con Yolanda, todas las correcciones que ella hace las trabajamos durante la semana todos los días, estamos entrenando una hora y media o dos horas diarias, está siendo más exigente", explicaba Gil.

Ambas compiten en la modalidad de poomsae, que, como detallaba María, consiste en hacer una serie de técnicas al aire, "es como que luchas contra ti, las alturas, defiendes, atacas y te califican cómo las haces".

María se inició en el taekwondo con cuatro años por sus padres, que querían que tanto ella como su hermano practicaran un arte marcial, y, desde entonces, no ha parado de entrenar, compaginándolo ahora con sus estudios en segundo de bachillerato. "Está siendo mucho más sacrificado porque te tienes que organizar muy bien para poder sacar tiempo para taekwondo, pero dedicándole mucho tiempo a las dos cosas se puede".

Sobre sus próximos objetivos, asegura que ahora lo importante es clasificarse para este campeonato y, de conseguirlo, se plantea retos más grandes como estar en la selección española o poder ir a europeos. "Mi objetivo es seguir creciendo, estamos entrenando muy duro y es sacrificado, pero tenemos mucha ilusión".

Objetivos que comparte Carla, que con siete años comenzó a practicar combate, para luego cambiarse a la modalidad de técnica. "Primero quiero clasificarme en este campeonato, que es bastante complicado y, si en algún caso ganáramos, pues ir a europeos con la selección española y seguir adelante".

El Campeonato de España de Combate Absoluto y Poomsae comenzará el próximo sábado, 29 de enero, y se desarrollará en los pabellones Camilo Cano y Muixara, por donde pasarán los mejores taekwondistas nacionales, entre los que se encuentran deportistas de los dos Centros de Alto Rendimiento, los olímpicos de Tokyo 2020, así como la plata olímpica Adriana Cerezo.

