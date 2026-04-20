Foot-ball Toledo 1928 homenajea a los 'héroes' que rozaron la Primera División con el CD Toledo en 1993

Hubo un tiempo en el que el CD Toledo rozó con la yema de los dedos la Primera División. Fue en la temporada 1992/1993 cuando el equipo capitalino se quedó a un paso de la gloria, el que no pudo dar en aquella recordada promoción de ascenso en Valladolid. Ahora, 33 años después, la asociación cultural 'Foot-ball Toledo 1928' ha tenido el detalle de homenajear aquellos 'héroes' que hicieron soñar a toda una ciudad.

Los organizadores han querido personificar este reconocimiento en el entonces presidente, Emiliano Carballo; el entrenador Gonzalo Hurtado; y el excapitán, Dani Pena.

Los tres han recibido el cariño de los aficionados verdes en un sencillo y emotivo acto cargado de reencuentros, anécdotas y buenos deseos para lo que viene en el CD Toledo. Una comida en la que se ha respirado toledanismo y en la que se ha hecho entrega de tres placas conmemorativas y bufandas de esta peña a los homenajeados.

Dani Pena firmando la camiseta con la que jugó en el CD Toledo durante ocho temporadas.

Al acto ha acudido también el presidente actual de la entidad, Joaquín Sánchez-Garrido, junto a la familia Núñez Lirio, que ostenta la propiedad del club. Un bonito nexo de unión entre los años dorados del CD Toledo y el de nuestros días, que aspira a repetir una historia que, como bien apuntó el presidente de la peña organizadora del evento, Pedro Saavedra, lleva a los toledanistas a sus recuerdos más felices.

El capitán, Dani Pena, ha admitido que para él suponía un gran orgullo que "te recuerden después de tanto tiempo, porque significa que algo has hecho bien en la vida". Con una sonrisa, indicó que "en mi caso fue dar muchas patadas al balón" con una camiseta, la del dorsal 8, que aprovechó para regalársela firmada a la peña.

En la misma línea, el técnico, Gonzalo Hurtado, agradeció “este reconocimiento” y destacó la “calidad” del plantel con el que contó para lograr aquella gesta en un club que “me dio la primera oportunidad para ser entrenador profesional”.

Con todo, la gran sorpresa fue la aparición de Emiliano Carballo, quien finalmente quiso recibir un más que merecido homenaje por sus años de trabajo en el club de su vida. Y sobre todo, el cariño de la gente que añora aquellos tiempos y a la que el expresidente fue estrechando la mano visiblemente emocionado, yendo mesa por mesa como también hicieron Dani y Hurtado.

El acto comenzó con la entrada de los homenajeados entre aplausos y los acordes del himno del CD Toledo. El cierre lo lanzó el propio Gonzalo Hurtado con un brindis, pidiendo el ansiado ascenso de categoría. Habrá que esperar al final de temporada para ver si se confirma.

Y pase lo que pase, la Asociación Cultural Foot-Ball Toledo 1928 estará ahí para volver a unir a la familia toledana y entregar el Trofeo Celmantrans Sector 12 a los mejores jugadores de los equipos masculino y femenino.