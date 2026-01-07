El Real Madrid volverá a visitar Castilla-La Mancha para los octavos de la Copa: se medirá al Albacete Balompié

El Real Madrid volverá a visitar Castilla-La Mancha para disputar los octavos de final de la Copa del Rey. El sorteo celebrado este miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) ha emparejado al club blanco con el Albacete Balompié en lo que será un partido histórico en el estadio Carlos Belmonte.

Un total de 11 equipos de Primera División y seis de Segunda disputarán esta fase eliminatoria del 13 al 15 de enero.

Los merengues saben bien lo que es caer eliminados de la Copa contra un equipo castellanomanchego, ya que el 13 de diciembre del año 2000, el CD Toledo, entonces militando en Segunda B, protagonizó una de las mayores gestas de esta competición al imponerse por 2-1.

🚨 OFICIAL | 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬.



Los encuentros se disputarán entre el 13 y el 15 de enero.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/o0sWLgzzYk — RFEF (@rfef) January 7, 2026

Más recientemente, el Real Madrid ha vivido partidos de máxima exigencia en la región, como su último duelo copero ante el CF Talavera que terminó con un vibrante 2-3.

Ahora, este emparejamiento entre Albacete y Real Madrid se vive como una segunda oportunidad para que el fútbol de Castilla-La Mancha dé la sorpresa este año y elimine a uno de los favoritos de la competición en el Carlos Belmonte.

Los cruces de octavos de final

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid

Racing Club - FC Barcelona

Cultural Leonesa - Athletic

Albacete - Real Madrid

Burgos - Valencia

Betis - Elche

Real Sociedad - Osasuna

Alavés - Rayo Vallecano

