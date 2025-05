Kike Pérez, el toledano que hace jugar al Venezia en la Serie A: "Intento estar siempre conectado a mi tierra"

Ser futbolista profesional es el sueño de muchos niños, pero la realidad de solo unos pocos adultos. Uno de ellos es Kike Pérez, un joven mediocentro de 28 años nacido en Gálvez (Toledo), que actualmente vive una de sus mejores etapas deportivas en el Venezia F.C. de la Serie A italiana.

Después de formarse en la cantera del Rayo Vallecano, pasó por equipos de la liga española como el Real Valladolid, el Elche C.F. o el propio conjunto madrileño del barrio de Vallecas.

Cinco meses después de aterrizar en el conjunto italiano el pasado mes de enero, tras un traspaso de un millón de euros más variables, el toledano se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo veneciano.

Kike celebrando su primer con gol con el Venezia contra el Torino. Venezia F.C.

A lo largo de los seis años que lleva en la élite del fútbol, el mediocampista toledano ha sabido mantenerse firme en una carrera donde ha vivido ascensos, descensos y cesiones.

Este domingo, el Venezia se juega la permanencia contra la gran Juventus de Turín, una batalla que Kike afronta con intensidad y compromiso.

A pesar de la distancia, no pierde el vínculo con su tierra, Castilla-La Mancha, ni con su pueblo natal, al que siempre intenta regresar cada vez que su agenda se lo permite.

Kike Pérez. Venezia F.C.

Pregunta. Muchos te recuerdan por tus etapas futbolísticas en España. ¿Qué ha cambiado en el Kike Pérez que juega ahora en Italia?

Respuesta. Yo creo que en lo que más he cambiado es en la madurez. No soy el mismo que al inicio de mi carrera futbolística. Después de llevar seis años consagrado en las máximas categorías, he aprendido a gestionar mejor las responsabilidades y las emociones.

P. ¿Qué diferencias notas entre el fútbol italiano y el español, tanto en el juego como en la presión mediática?

R. Aquí entienden el juego de diferente manera que lo entienden en España. Cada uno tiene su estilo. Lo bonito es el poder haber disfrutado las dos partes.

P. El Venezia es un club con historia, estilo y una ciudad muy particular. ¿Qué te atrapó del proyecto y cómo es vivir en Venecia?

R. Es un proyecto que está creciendo mucho. Fue un paso difícil de dar, pero al final creo que fue lo mejor para mí. Estoy muy contento de vivir en Venecia y de adaptarme tan rápido como lo he hecho.

"Vivir en Venecia está siendo una de las experiencias más bonitas de mi vida"

P. ¿Cómo llevas el hecho de vivir lejos de tu familia? ¿Te ves mucho tiempo en Italia?

R. Vivir lejos de tu familia siempre es duro. Ahora lo llevo un poco mejor que antes; me he acostumbrado a ello. También es verdad que, siempre que puedo o pueden ellos, nos intentamos ver y pasar momentos juntos. No sé cuánto tiempo estaré aquí. Vivo el presente y no sé qué me deparará el futuro.

P. Eres el único futbolista nacido en Castilla-La Mancha que juega en la Serie A. ¿Crees que Castilla-La Mancha tiene una buena cantera de futbolistas, en especial la provincia de Toledo?

R. Seguro que hay cantera, pero lo difícil es perseguir tu sueño de manera disciplinada. Es una de las cosas más importantes hoy en día y, a la vez, lo más difícil. Sobre todo cuando eres joven y no tienes los suficientes recursos para hacerlo.

P. ¿Tienes relación con otros futbolistas profesionales toledanos como Óscar Valentín, Mario Martín, Manu Trigueros, Óscar Rodríguez...?

R. Tengo muy buena relación con Óscar Valentín. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos tenido muchas charlas acerca de nuestros pueblos. También coincidí con Mario Martín este año en el Valladolid. Me alegro mucho cuando juego con gente de Toledo.

Kike Pérez. Venezia F.C.

P. ¿Sigues conectado a tu tierra? ¿Te gusta visitar a menudo tu pueblo, Gálvez?

R. Sí, la verdad es que intento estar conectado siempre a mi tierra. Cuando estás tanto tiempo fuera, se la echa mucho de menos. Ten en cuenta que en mi pueblo tengo a mis amigos de toda la vida, a mi familia y, lógicamente, muchos recuerdos.

"Siempre que puedo intento visitar mi pueblo"

P.¿Qué mensaje mandarías a los jóvenes que sueñan con llegar a la élite del fútbol?

R. Mi mensaje sería que trabajen y disfruten cada día de lo que hacen, cada entrenamiento, cada partido.

P. Este domingo os jugáis la permanencia ante la Juventus. ¿Cómo se vive una semana así desde dentro del vestuario?

R. Se vive de una manera muy intensa. Al fin y al cabo, te juegas la temporada en un solo partido.

P. Si el Venezia logra la permanencia, ¿cómo lo vas a celebrar? ¿Hay alguna promesa o locura en mente?

R. Si te digo la verdad, no lo sé. No me ha dado tiempo ni a pensarlo. Lo único que sé es que si lo logramos lo voy a celebrar a lo grande.

P. Has vivido ascensos, descensos y cambios de equipo. ¿Qué ha sido clave para mantener la motivación en una carrera con tantos altibajos?

R. Para mí la clave es borrar lo que pasa cuando acaba la temporada. Sea malo o bueno, ya no se puede volver atrás. Lo importante es dar todo de ti día tras día.