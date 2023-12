Teo Díaz repasa la figura de Corchado, "uno de los tres mejores futbolistas que ha dado Toledo"

El histórico periodista toledano Teo Díaz ha presentado su último libro dedicado a la figura de José Ramón Corchado, al que considera "uno de los tres mejores futbolistas que ha dado la provincia de Toledo". Los otros dos jugadores que completan este podio para Díaz son dos exinternacionales absolutos: Eugenio Leal y Rafael Martín-Vázquez. En total, la obra de Díaz desmenuza en 86 páginas las 26 temporadas en las que Corchado fue profesional del fútbol, 13 como futbolista y 13 como entrenador. En su currículum destacan una Copa del Rey con el Zaragoza y el haber sido el entrenador que guió al CD Toledo la histórica noche que los verdes eliminaron al Real Madrid del torneo del KO.

En su etapa jugador, Corchado (Torrijos, 1957) brilló como un habilidoso extremo derecho que sobre todo se caracterizaba por su verticalidad y su rapidez, mientras que como entrenador tiene el honor de haber dirigido al CD Toledo en la histórica noche copera en la que el equipo capitalino eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey.

"Comenzó a destacar en el juvenil del Torrijos", recuerda Díaz, quien además vio en directo a ese equipo que "jugaba a las mil maravillas". De hecho, fue campeón provincial de la categoría ganando al Toledo, después se deshizo del Manchego y en la fase nacional solo fue capaz de pararlo el Real Madrid.

[¿Te gusta el fútbol de Castilla-La Mancha? Teo Díaz publica dos libros para saberlo todo]

Prueba de su calidad es que el Atlético de Madrid llamó a cinco de sus integrantes. De ellos, cuatro hicieron una prueba y dos -Corchado y Juan Carlos- convencieron a los técnicos rojiblancos convirtiéndose en miembros de su filial.

En el segundo equipo del Atlético de Madrid, Corchado fue el máximo goleador durante dos temporadas jugando en la banda. Estos registros le valieron para que el entrenador del primer equipo, Luis Aragonés se lo llevase a una gira por Sudamérica.

"En aquel momento, el Atlético de Madrid tenía Ayala, Leivinha y Rubén Cano, por lo que Luis le dice que va a tener difícil jugar y le aconseja buscar una cesión", rememora Díaz. Ese destino era el Salamanca donde se erige como el líder del equipo y vuelve al Atlético de Madrid siendo un futbolista más hecho.

Sin embargo, el destino le tenía guardada una sorpresa. El Atlético se desprende de Luis Aragonés y ficha en su lugar al que había sido su entrenador en el Salamanca, García Traid. Lo que podía haber sido una ventaja se convirtió en todo lo contrario, puesto que el técnico pide que fichen a otro jugador salmantino, el central Balbino. En la negociación, el Salamanca fija una cantidad bastante alta que el Atlético abarata metiendo a Corchado en la operación. Así, Balbino se convierte en rojiblanco por 20 millones de pesetas de la época más Corchado, que se convierte en jugador en propiedad del Salamanca.

Detalle del libro. Foto: Javier Longobardo

De manera paralela, el extremo también se va haciendo un nombre en la Selección Española juvenil y sub-21. Con los juveniles gana el prestigioso trofeo Príncipe Rainiero disputado en Mónaco. Durante la presentación del libro, el propio Corchado recordaba entre risas que ese título también le valió para "recibir un beso de Carolina de Mónaco".

En el equipo del Helmántico permanece tres temporadas. Las dos primeras en Primera División y tras descender a Segunda en la tercera devuelve al Salamanca a la máxima categoría. En ese tiempo se convierte en el segundo máximo goleador histórico del extinto Salamanca en Primera División con 16 tantos, los mismos que Corominas y solo superado por Juanito.

Fichaje por el Zaragoza de Beenhakker

Ese buen trabajo en el Salamanca le vale para dar un paso más y fichar por el Zaragoza por deseo expreso de su técnico Leo Beenhakker. El holandés, precursor del 4-3-3 en España, pidió a la directiva maña el fichaje de Corchado para completar un tridente que contaba con Valdano como extremo izquierdo y Amarilla como delantero centro.

En La Romareda protagoniza varios hitos que han pasado a la historia del Real Zaragoza como la primera victoria en el Santiago Bernabeu (1-2) y el título de Copa del Rey que ganan al FC Barcelona con gol de Rubén Sosa.

De esta etapa, Corchado destaca al internacional argentino Barbas como el mejor jugador con el que ha compartido equipo y a Schuster como el más destacado contra el que se ha enfrentado, incluso por delante del primer Maradona del FC Barcelona.

De Zaragoza baja un escalón para formar parte del proyecto con el que el Hércules pretendía retornar a Primera. Pese a ser la temporada en la que más goles ha marcado, un total de 13, el ascenso no llegó y el año siguiente los alicantinos dieron con sus huesos en Segunda B.

Su siguiente destino fue el Alcoyano antes de fichar por el CD Toledo en Segunda B. El equipo que entonces presidía Manuel Torres Astilleros comenzó muy mal la temporada con José Mari Martínez como entrenador, que fue sustituido por Antonio Seseña que tampoco fue capaz de enderezar el barco toledano. La solución de emergencia para sacar al Toledo del farolillo rojo fue Paulino Lorenzo. El recordado entrenador toledano "le puso de libre porque se quedó sin defensas y el equipo empezó a ir para arriba, tanto que el equipo terminó en mitad de tabla", explica Díaz.

La siguiente temporada la cosas no salieron tan bien, por el banquillo volvieron a pasar tres técnicos (Paulino Lorenzo, Miguel Ángel Iglesias y Emilio Cruz) y el Toledo acabó en Tercera, y Corchado colgando las botas.

Empezó entrenando al Santa Bárbara

A sus 13 temporadas como futbolista le seguirían otras 13 como entrenador que arrancaron en la UD Santa Bárbara desde donde estuvo a punto de dar la campanada con el Torrijos. Con el equipo de su pueblo jugó liguilla de ascenso a Segunda en la que ganó cinco de los seis partidos que disputó. Pese a estos grandes resultados, la plaza en la categoría de bronce se la quedó el Motril, que con los mismo puntos presentaba mejor golaverage particular puesto que en los enfrentamientos directos había perdido 2-1 en el municipal San Francisco pero había ganado 2-0 en casa.

De Torrijos pasó al Manchego y al propio Motril, lugar donde estuvo dos años antes de regresar al Salto del Caballo en la temporada 2000-2001 y ser partícipe de la histórica eliminación del Real Madrid en Copa del Rey.

José Ramón Corchado aseguraba que no prepararon de manera especial aquel partido que está grabado a fuego en la retina de todos los aficionados del CD Toledo. "Me llevé a los chicos al restaurante La Cubana antes del partido y solo les pedí que aprovecharan la oportunidad y se divirtieran. Lo hicieron, fuimos mejores y ganamos de manera justa aunque muchos jugadores del Real Madrid pensaran que era una eliminatoria a doble partido y no intercambiaran las camisetas".

El Toledo caería en la siguiente elimnatoria por la mínima ante el Rayo Vallecano y Corchado fue destituido apenas un mes y medio después de eliminar al vigente campeón de la Copa de Europa tras perder 0-1 con el Fabril.

Su currículum en los banquillos lo completan Cartagonova, Zamora -lugar donde confiesa que más a gusto ha estado-, Yeclano -allí tuvo la oportunidad de enfrentarse a un jovencísimo Messi en un partido contra el Barcelona B-, Tomelloso, Fuenlabrada y Torrijos.

Cómo hacerse con el libro

Este libro de 86 páginas autoeditado por Teo Díaz puede conseguirse a través del propio autor escribiendo un mail a la dirección teodosiodiazcollado@gmail.com o un mensaje de Whatsapp al teléfono 666 72 31 29.

Sigue los temas que te interesan