Empate en el derbi de la provincia de Cuenca y victorias de Illescas, Conquense y Torrijos

San Clemente 0-0 Quintanar del Rey

El Quintanar del Rey no pudo pasar del empate sin goles en el derbi de la provincia de Cuenca de esta jornada frente a San Clemente. Los quintanareños, que no estuvieron finos, dan así oportunidad al Guadalajara de abrir la brecha como primer clasificado este domingo.

Tanto San Clemente como Quintanar del Rey disputaron un partido bastante entretenido pese a no haber encontrado el camino del gol. Incluso, los sanclementinos crecieron en la segunda mitad y dieron algún susto al segundo clasificado de la liga en un par de acciones de Borja Arellano y en otra de Fernandito.

Tras este partido, el Quintanar del Rey sigue segundo a expensas de lo que haga el Villarrobledo este domingo y el San Clemente despide 2021 huyendo de la quema descenso.

Hogar Alcarreño 1-3 Illescas

En la tercera posición dormirá este sábado el Illescas tras su victoria en el campo del Hogar Alcarreño, farolillo rojo de la clasificación.

Los sagreños abrieron el marcador en el 6' en un balón en profundidad de Cáceres que no desaprovechaba el killer Fer Harta. Sin embargo, unos minutos después, el colegiado decretaba un punto de penalti a favor de los locales que transformaba Ballesteros.

Poco antes del descanso, el Illescas volvía a deshacer la tablas por medio de Molina en otro balón al espacio de Cáceres y en el 76' de nuevo Molina cazaba un rebote dentro del área del Hogar Alcarreño para certificar el 1-3 final.

Almansa 0-1 Conquense

También fue capaz de sumar los tres puntos a domicilio el Conquense en su visita al Paco Simón de Almansa.

La jugada que decidió el partido se produjo a la media hora de juego y era protagonizada por dos viejos conocidos, Rangel y Manzano. El zaguero, ex del Conquense y actualmente en el Almansa, derribaba a Manzano dentro del área y el árbitro no dudaba en señalar el punto de penalti. A Iván Rubio no le temblaba la pierna y hacía el gol que a la postre iba a valer para sumar los tres puntos a los balompédicos.

Ese camino al triunfo terminó de allanarse a quince minutos del final cuando Rangel veía la segunda amarilla por una entrada en el centro del campo y tenía que abandonar el partido antes de tiempo.

Torrijos 3-0 Villacañas

El partido que ha completado la jornada de este sábado ha sido el derbi de la provincia de Toledo entre Torrijos y Villacañas que se ha decidido en la segunda parte.

El choque fue muy entretenido en la primera mitad, con varias ocasiones de peligro para los dos equipos, pero sin goles. Sin embargo, en la segunda mitad el Torrijos fue poco a poco borrando al Villacañas del mapa y llevando el partido a su terreno.

En el 65', Barrientos abría el marcador a la salida de un corner y diez minutos después Alfre se marcaba una bonita jugada personal en la que se iba hasta de dos jugadores del Villacañas y estrellaba el balón en el palo. El rechace caía en los pies de Raúl Godoy, al que no le temblaba el pulso ante su exequipo. El 3-0 definitivo llegaba tras un balón en profundidad de Kofi a Aiman que fusilaba a Javi López.

