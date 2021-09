Recuperar la solidez defensiva, reto del Albacete ante el Andorra de Piqué

El Albacete recibe estes sábado al Andorra de Gerard Piqué, a partir de las 21:00 horas, con el propósito de recuperar “la solidez atrás que mostramos en pretemporada”, ha explicado su técnico, Rubén de la Barrera.

Ha reconocido que tras la derrota por 4-1 ante el Atlético Baleares hubo “ciertos desajustes en algunos momentos”, aunque ha sorprendido al achacar los tantos encajados a “la manera en que atacamos” y no a la manera en que defendieron, ya que entiende que “estábamos lejos y separados, lo que no aportaba continuidad”.

De la Barrera ha enviado un mensaje de tranquilidad al entorno blanco, ya que desde su punto de vista se deben “relativizar las derrotas, afrontarlas con naturalidad, siendo conscientes de lo que hicimos mal”.

Para el gallego, su equipo no debe “sentirse campeón del mundo cuando gana ni humillado cuando pierde, pero sí dolido, fastidiado y queriendo levantarse para revertir la situación”, ha expresado.

Para el preparado coruñés el Andorra es un equipo que “juega muy bien, tiene personalidad y una idea clara de su juego que lleva a la máxima expresión”, matizando que “somos dos equipos con una idea similar, pero diferente en muchas aspectos”.

Como es habitual en él, no ha avanzado nada acerca del once titular porque “puede haber cambios, pero tomando decisiones por el bien común y no dando bandazos, porque ese no es mi estilo”, ha aclarado.

El alineación podría estar formada por Bernabé, Diegui, Djetei, Gálvez, Julio Alonso, Rubén Martínez, Maestre, Del Pozo, Fran Álvarez, Fuster y Jordi Sánchez.

Sigue los temas que te interesan