Sanidad propone que la vuelta del público al deporte sea con mascarilla y solo abonados

El Ministerio de Sanidad y las comunidades debatirán esta tarde una serie de recomendaciones ante el inicio de grandes acontecimientos deportivos multitudinarios, el más próximo LaLiga de fútbol, que pasan por proponer entrenamientos sin público y que los asistentes sean exclusivamente abonados a los clubes.



Así consta en el borrador de acuerdo, al que ha tenido acceso Efe, en el que se plantea una serie de "medidas específicas para las competiciones deportivas de LaLiga, y la Liga Endesa de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB), así como de otras competiciones deportivas" para todo el territorio español.



Dichas recomendaciones, elaboradas por el grupo de trabajo creado a tal efecto la semana pasada, estarán vigentes "entre el 13 de agosto de 2021 y el 5 de septiembre de 2021"; a primeros del próximo mes, "se realizará una nueva evaluación de la situación".



No obstante, las autoridades competentes podrán añadir otras medidas a las propuestas según la evolución de la pandemia, el impacto de las campañas de vacunación en la situación epidemiológica y "cualquier nuevo conocimiento que se genere sobre el control de la transmisión de SARS-CoV-2".



Con carácter general, el texto que debaten la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los consejeros en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta tarde recuerda la obligatoriedad de la mascarilla y quiere que se haga hincapié en este mensaje tanto en pantallas como por megafonía.



Se propone prohibir la venta y consumo de alimentos y bebidas durante el evento deportivo, aunque "excepcionalmente" se pueda permitir beber agua "a través de un sistema itinerante para los asistentes, o portada por ellos mismos".



De la misma forma, "no se permitirá el consumo de tabaco y de productos relacionados (DSLN o cigarrillos electrónicos y de productos a base de hierbas para fumar) tanto en espacios interiores como exteriores".



A falta que delimiten los aforos, competencia de las comunidades, -Navarra ya ha avanzado que su apuesta es el 33 % en el regreso del público al Sadar, una decisión compartida con el Club Atlético Osasuna- el documento plantea que los aficionados que puedan asistir a un partido sean "exclusivamente las personas abonadas", aunque los entrenamientos deberán "realizarse sin público".



Las localidades se preasignarán con anterioridad a la celebración del evento, aunque sea de carácter gratuito.



También recomienda establecer sectores independientes con el número de asistentes que se fije "respetando en todo momento las normas de seguridad y evacuación": se designará un punto de acceso por cada sector, y las zonas de paso y separación entre los sectores serán de al menos 2 metros de ancho.



Además, cada sector debe tener una zona de aseos independiente y delimitada, donde también se tiene que garantizar la distancia interpersonal.



Se aconseja la ventilación natural de forma permanente para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio; si no fuera posible, se utilizará ventilación forzada (mecánica).



Al margen de los eventos deportivos, Ministerio y consejerías tienen en el orden del día abordar el certificado covid digital de la UE, del que España ha emitido más de 13 millones, así como su habitual repaso a la campaña de vacunación, en la que España sigue ocupando los primeros puestos mundiales.

Sigue los temas que te interesan