2-0 | Derrota del Viña Albali Valdepeñas ante un Cartagena que lo releva a la cuarta plaza

El Viña Albali Valdepeñas no pudo con el Jimbee Cartagena y se deja los tres puntos del duelo aplazado correspondiente a la Jornada 19 en Primera División (2-0). Los valdepeñeros dominaron durante la mayor parte del primer tiempo, pero el tanto del cierre cordobés le dio la ventaja a los cartageneros al descanso. En el segundo período, la tónica del partido fue parecida a la de los primeros veinte minutos, con un Viña Albali Valdepeñas llevando el peso del duelo, pero Lucão decidió a escasos segundos del final. Con el triunfo, los de Duda ascienden a la segunda plaza con 49 puntos, mientras que los vinateros se quedan cuartos con 47 puntos.

Viña Albali Valdepeñas fue el primer equipo en lanzar un aviso al equipo rival con un lanzamiento exterior de Batería que se marchó por la línea de fondo. Los valdepeñeros se acercaron una vez más a la portería visitante con una acción de Sergio González, que se plantó ante Chemi y el guardameta local despejó la bola. En el minuto 5 fue Matheus Preá el que lo intentó con chut desde lejos que no encontró puerta.

Al conjunto cartagenero le costó enlazar acciones colectivas y generar ocasiones peligrosas en el área rival, mientras que los manchegos se encontraban muy cómodos sobre el parqué. Sergio González armó un potente disparo a la salida de un córner en el que Chemi respondió con una gran intervención.

En el ecuador del primer período, Duda tuvo que solicitar el tiempo muerto para dar nuevas instrucciones a sus jugadores para salir de su campo con garantías. En el minuto 14, Batería realizó una jugada personal por la banda derecha y chutó con la diestra a puerta, aunque Chemi, muy atento, desvió la bola.

El técnico local introdujo a Meira, que debutó con la elástica rojilla, y el brasileño puso a prueba a Edu con un potente disparo exterior que el arquero portugués despejó al saque de esquina. En el minuto 16, los locales construyeron una buena acción en ataque por mediación de Lucão que sirvió al lateral derecho a Motta y éste chutó de primeras, obligando a Edu a realizar una gran estirada con el pie. En el minuto 17, Mellado armó un duro lanzamiento exterior que Edu despejó y en el rechace, Bebe logró transformar el primer tanto del encuentro.

Segunda mitad

En la reanudación, el conjunto vinatero trató de mantener el elevado ritmo competitivo de la primera mitad y, en el minuto 23, Sergio González protagonizó una buena acción ofensiva en la que Chemi le negó el gol. Con el aviso rival, Jimbee Cartagena despertó y armó un veloz contragolpe en el que Lucão chutó con potencia a puerta desde lejos pero el cuero salió cerca del palo.

En el minuto 25, los azulones dispusieron de una falta lejana en la que Batería armó un obús y Chemi despejó con las manos, haciendo una gran parada. Viña Albali Valdepeñas comenzó a acosar la portería cartagenera con varias situaciones claras en ataque. Dos minutos más tarde, los de Duda realizaron una buena jugada de elaboración el área rival en la salida de un córner y Edu salvó a su equipo al disparo de Bebe.

En el minuto 30, los cartageneros estuvieron cerca de ampliar la ventaja en el luminoso en una acción de Bebe dentro del área en la que, tras darse la vuelta, no pudo superar a Edu, que desbarató la ocasión a quemarropa. En una incursión cartagenera, Lucão se marchó por la banda de su rival y sacó un latigazo que Edu repelió de primeras. En una recuperación de Bebe, el cierre cordobés avanzó y se plantó en el área rival para disparar a puerta, aunque Edu desbarató la ocasión. A falta de cuatro minutos para el final, Chemi realizó una doble intervención sensacional para evitar el gol visitante.

En el minuto 38, Ivi armó un potente lanzamiento exterior en el que Chemi intervino con una mano providencial para salvar a su equipo. En el último minuto, el guardameta cartagenero le negó el gol a los valdepeñeros en una doble parada sensacional. Los de David Ramos lo intentaron con el juego de cinco y a falta de segundos para el final, Lucão finiquitó el encuentro con el tanto del 2-0.

