Emotiva carta de despedida de Catela: "Dejar el Viña Albali Valdepeñas ha sido muy difícil"

El ala gaditano Juan José Camacho Pérez 'Catela' asegura que la decisión de dejar el Viña Albali Valdepeñas para jugar en el Dinamo de Samara ruso ha sido "muy difícil", para él y para su familia, porque se han sentido "como en casa".

Catela ha publicado una carta de despedida en las redes sociales, en la que habla de lo difícil que ha sido para él y para su familia tomar la decisión de ir al Dinamo de Samara, después de que el equipo ruso haya pagado su cláusula de rescisión, porque según destaca: "Nos habéis hecho sentir como en casa" tanto en el club como en la ciudad de Valdepeñas.

"Hace unos días, como ya sabéis, se hizo oficial que dejo de pertenecer al Viña Albali Valdepeñas", comenta Catela en su carta de despedida, en la que da las gracias al club y al cuerpo técnico del equipo: "Por la confianza que me habéis dado siempre, por haberme hecho vivir mis mejores momentos jugando al fútbol sala y por hacerme mejor jugador y mejor persona".

Compañeros y afición

Asimismo, desea lo mejor a sus compañeros "que se han convertido en amigos para siempre", a los que desea "toda la suerte del mundo", da las gracias a todos ellos y les dice: "Sois un grupo humano increíble". También tiene un recuerdo para la afición de Valdepeñas, a la que comunica: "Simplemente deciros que sois la mejor de España".

Da las gracias a la afición: "Por vuestro afecto desde el primer día, por todas las muestras de cariño que he recibido últimamente, y por haberme hecho sentir no sólo identificado con el club y la ciudad, sino como uno más de ustedes. Por favor, no cambiéis nunca, porque todo lo que consigue el equipo es gracias a que vosotros lo lleváis en volandas".

"Gracias por haberme hecho sentir el mejor jugador del mundo, porque sí, jugar en Valdepeñas es eso, sentirte más grande de lo que eres", subraya Catela. "Con todo el cariño del mundo, espero que nos volvamos a encontrar porque aquí hay una familia valdepeñera más para siempre. De corazón, gracias Valdepeñas", concluye.

