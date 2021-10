3-0 | Golpe encima de la mesa del Viña Albali Valdepeñas en su estreno ante el Levante

Viña Albali Valdepeñas se hizo con los primeros tres puntos del campeonato liguero en la visita del Levante UD al Virgen de la Cabeza (3-0). En el primer tiempo, los de David Ramos mostraron un gran nivel sobre el 40x20 y se fueron con ventaja al descanso con el gol de Lolo. En el segundo período, el conjunto granota se fue al ataque, pero se encontró con un Edu inconmensurable y que dejó su portería a cero con grandes intervenciones. Chino marcó el 2-0 y Sergio González el tercero, cuando los visitantes jugaban con portero-jugador. Marc Tolrá fue expulsado por doble amarilla.

La primera ocasión del encuentro la tuvo Viña Albali Valdepeñas nada más sacar de centro, en una acción de Catela desde la banda derecha, se perfiló y con la zurda armó un zapatazo que Fede respondió con una buena parada. En el minuto 3’, Marc Tolrà lo intentó con un disparo raso de falta directa, pero Edu atrapó sin problemas con el pie. En el minuto 6’, los granotas cometieron un error en la salida de balón, Lemine recuperó y cedió a Xavi Cols que, en la frontal del área, chutó a puerta y Fede, bien colocado, desvió el balón. Lemine, que estuvo muy activo en los primeros compases, probó fortuna en una acción individual y en el lateral derecho, cerca de la línea de fondo, tiró a puerta y Fede despejó al saque de esquina. En el minuto 8’, los valdepeñeros ejecutaron rápido un saque de banda aprovechando el desorden al replegar de los de Diego Ríos y Lolo, en el segundo palo y con la portería descubierta, introdujo el esférico en el fondo de la red para anotar el 1-0.

Alto ritmo en la segunda parte

Superado el ecuador del primer tiempo, el Levante UD no renunció ir al ataque debido al alto ritmo de los azulones y Rivillos, desde la frontal del área, chutó a puerta, aunque Edu despejó sin problemas. Con la presión muy arriba, los pupilos de David Ramos mantuvieron el dominio del encuentro y dificultaron en exceso la salida de balón rival. En el minuto 12’, Chino golpeó con potencia el cuero tras un saque de esquina y el poste evitó el segundo tanto manchego. Dos minutos más tarde, los valdepeñeros casi logran el segundo tanto del partido, pero Fede, en primer lugar, y Cayetano después, estuvieron providenciales para salvar a su equipo. Los granotas no desistieron y Rivillos enchufó una peligrosa volea que Edu tuvo que detener en dos tiempos. En el minuto 19’, Rubi enganchó una volea espectacular y Xavi Cols despejó al córner con la cabeza.

En el minuto 23’, Araça golpeó el esférico desde el costado derecho, pero Edu despejó con la rodilla. Dos minutos después, el cancerbero del conjunto vinatero volvió a erigirse como protagonista al salvar a su equipo en otra gran ocasión del Levante UD. Un minuto después, los granotas recuperaron en defensa y armaron un rápido contragolpe liderado por Roger, que puso el balón en el lateral izquierdo para que Rubi tirara de primeras, pero Edu desbarató una vez más la jugada. En el minuto 27’, el arquero portugués de Viña Albali Valdepeñas realizó dos intervenciones estelares para mantener la portería a cero. En el minuto 29’, Edu avanzó libre de marca y envió un punterazo que recibió una gran respuesta de Fede, con otra gran parada.

En el minuto 32’, Rubi Lemos se quedó solo en el segundo palo y de primeras armó el disparo, pero Edu salió y achicó bien los espacios para evitar el tanto rival. En el contragolpe, Marc Tolrà cometió falta y los colegiados señalaron la segunda amarilla para el cierre que dejó al Levante UD con inferioridad numérica sobre el 40x20 del Virgen de la Cabeza. En el minuto 34’, los valdepeñeros recuperaron el balón y Catela puso el cuero al segundo palo para Chino que, con la derecha, transformó el 2-0 en el luminoso. Diego Ríos introdujo el juego de cinco para ir en busca del empate y, en el minuto 38’, Sergio González recuperó el esférico y desde su propio campo marcó a puerta vacía el tercer gol del encuentro. En una rápida transición ofensiva de Catela, Rafael Rato chutó a puerta desde la frontal del área y el balón salió repelido por el poste.

Victoria muy contundente, por tanto, que da los primeros puntos a los de Valdepeñas ante uno de los rivales a batir por la lucha del campeonato.

Sigue los temas que te interesan