El Manzanares FS despide a su máximo goleador histórico

El pívot madrileño Marcos Otero no continuará en el Manzanares FS Quesos El Hidalgo la próxima temporada por incompatibilidad laboral.



El pívot nacido en Coslada, máximo goleador histórico del Manzanares FS Quesos El Hidalgo en Segunda División, tenía un año más de contrato y "la confianza de la directiva y el cuerpo técnico", pero su actividad profesional es incompatible con la planificación deportiva diseñada para esta campaña en Primera División, ha informado el conjunto manzanareño en un comunicado.



Otero, que llegó a Manzanares en la temporada 2016-2017 procedente de Rivas Futsal, es el “pichichi histórico del club en plata, con 42 goles en 110 partidos, algunos decisivos en el último play-off”.



"Ha sido la decisión más dura de mi vida, porque jugar en Primera División, es un sueño desde niño", ha afirmado el jugador madrileño en el comunicado.



En su periplo en Manzanares ha logrado dos títulos de Liga, en Segunda División y Segunda División B, dos Copas de Castilla-La Mancha y la disputa de tres play-off de ascenso a Primera División”.



“El me convenció para venir a jugar a Manzanares y desde el primer día que pisé el pabellón, me he sentido muy querido. Esta temporada seré un seguidor más”, ha concluido Marcos Otero.