La Vuelta a España mostrará al mundo la Sierra de Albacete, un enclave "espectacular" para los aficionados al ciclismo

La Sierra de Albacete se proyectará al mundo como un gran paraíso del ciclismo el próximo 1 de septiembre, día en que la Vuelta a España dispute una etapa de 184,5 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra con tres puertos puntuables y un desnivel acumulado de 3.000 metros.

Durante la presentación de esta etapa, el presidente de la Diputación de Albacete y uno de sus principales impulsores, Santiago Cabañero, ha señalado que la llegada de la ronda española responde a "una estrategia" que la institución provincial viene desarrollando desde hace años y que combina deporte, mejora de infraestructuras, promoción turística, desarrollo económico, dinamización del medio rural y fortalecimiento de la identidad de la Sierra.

"No queremos que el 1 de septiembre llegue el pelotón y, cuando se marche, todo termine. Queremos que sea exactamente al revés: que ese día marque el comienzo de muchas oportunidades para nuestra Sierra", ha afirmado en unas declaraciones recogidas por la Diputación en nota de prensa.

De su lado, el director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín, ha recordado que el pelotón llegará inmediatamente después del primer día de descanso de la carrera, una circunstancia que, según ha explicado el exciclista de Kelme, suele provocar movimientos importantes entre los favoritos.

"Las etapas posteriores al descanso siempre son muy abiertas. Hay corredores que llegan mejor que otros y pueden producirse diferencias importantes", ha señalado.

El director deportivo de La Vuelta también ha apuntado que el recorrido permite mostrar una parte de la Sierra de Albacete "realmente espectacular" y no ha descartado que esta primera experiencia sirva para que futuras ediciones regresen con etapas todavía más montañosas.

Por parte de la Junta, el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha subrayado que la llegada de la Vuelta es fruto de un trabajo coordinado entre el Gobierno regional, la Diputación Provincial de Albacete, los Ayuntamientos de Alcaraz y Elche de la Sierra, Unipublic y la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha.

Yuste ha explicado que el evento deportivo supondrá un importante retorno económico para esta comarca, pues en ediciones anteriores han sido más de 1,5 millones de espectadores los que han seguido cada etapa por los medios de comunicación.

"Todo esto forma parte de la apuesta que el Ejecutivo de García-Page está haciendo por el ciclismo, con esta prueba con más de 183 kilómetros de recorrido, pero también con La Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha o el Campeonato de España Máster 2026", ha recordado el director general de Juventud y Deportes.

Convocatoria de subvenciones

Por otra parte, ha avanzado que esta semana se publicará una nueva convocatoria de ayudas, dotada con 1.450.000 euros, lo que supone 200.000 euros más que lo que se venía destinando en los últimos años y que viene a dar respuesta a la petición que habían realizado las federaciones deportivas. Unas federaciones que, tal y como ha dicho el director general, "son las que dan soporte diariamente a todos nuestros deportistas".

El responsable del área ha indicado que esta convocatoria llegará a 41 federaciones deportivas de Castilla-La Mancha, para sufragar los gastos por organización y funcionamiento de sus estructuras e implementar los programas de tecnificación, promoción deportiva, detección de talentos, así como afianzar la participación de las mujeres en el deporte y también el trabajo para la inclusión plena y con garantías de profesionalidad de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo, ha informado la Junta en nota de prensa.

El plazo de presentación de solicitudes irá desde el 3 al 23 de julio y se hará únicamente de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario habilitado al efecto en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://www.jccm.es y acompañado de los criterios de valoración y proyectos que desarrollen las entidades deportivas y que permitan valorar su actividad.

Señalizaciones y actividades

Lejos de limitarse a la organización de la etapa, la Diputación de Albacete también se ocupará de la señalización permanente del recorrido para que cualquier ciclista pueda realizar la etapa durante todo el año, incluyendo los segmentos en Strava.

Además se colocarán lonas identificativas en las localidades participantes y se llevará a cabo una campaña específica para que clubes y grupetas recorran previamente la etapa, recibiendo un recuerdo conmemorativo.

Habrá actividades en las escuelas de verano con Toro Piñón para implicar a niños y niñas mediante talleres y elaboración de pancartas. La grabación de un vídeo promocional protagonizado por el Dipualba Arcos Team junto al ciclista profesional Jesús Herrada.

Asimismo, animación especial durante la jornada del 1 de septiembre con música, charangas, folclore tradicional y elementos decorativos distribuidos por distintos puntos del recorrido. El reparto de miles de camisetas promocionales entre la ciudadanía. "Queremos que toda la provincia sienta que esta etapa también es suya", ha sentenciado Cabañero.