Del aula al alto rendimiento: así es Áurea, la nueva autopista del talento deportivo castellanomanchego

El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere que ningún talento deportivo se quede sin la oportunidad de demostrar su valía. Para ello ha nacido el programa Áurea, que despliega toda una autopista desde el aula hasta el alto rendimiento con un sistema de detección de aptitudes pionero en España. Se basa en mapas motrices y pruebas científicas que se aplicarán en los centros educativos de la región para identificar capacidades físicas, psicológicas y de aprendizaje que pueden pasar desapercibidas a simple vista.

El corazón de Áurea es el Programa Selección Castilla-La Mancha, un plan de detección del talento ya diseñado que se apoya en la ciencia para mirar más allá de los resultados puntuales de un partido o una competición y que comenzará a desplegarse en los centros educativos en 2026.

En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se está definiendo un sistema de estudio pionero en España que construye un "mapa motriz" para cada modalidad deportiva: un perfil de capacidades físicas, biológicas, psicológicas y de aprendizaje que se considera óptimo para el desarrollo y el éxito en ese deporte.​

A partir de esos mapas se diseña una batería de pruebas a desarrollar en el aula que el profesorado de Educación Física aplicará en todos los centros de la región, tras recibir formación específica, una vez entre en funcionamiento el programa.

La idea es medir desde el entorno escolar la predisposición y el potencial de cada alumno o alumna para diferentes deportes, detectando talentos que hoy pueden pasar totalmente desapercibidos en niños, niñas y jóvenes, a la vez que se les orienta hacia la disciplina donde tienen más opciones de disfrutar, mantenerse activos y alcanzar su máximo rendimiento.​

Un modelo pionero y equitativo

La gran novedad de este modelo es que deja de centrarse solo en el rendimiento actual y se fija en variables como determinadas características biológicas, físicas o psicológicas, además de la forma de aprender y entender el juego.

Sobre esa base, los equipos científicos de la UCLM definen mapas de capacidades y tests específicos para cada deporte, empezando por atletismo, balonmano, kárate y natación, y sumando a partir de 2026 modalidades como fútbol, baloncesto y ciclismo.​

Las pruebas se realizarán en todos los centros educativos de Castilla-La Mancha, lo que garantizará igualdad territorial cuando el programa esté operativo: el talento podrá ser detectado tanto en una gran ciudad como en un pequeño municipio.

Los datos se compartirán con las familias y con las federaciones deportivas, que podrán orientar sus programas de desarrollo del talento sobre estos perfiles, reforzando a los clubes y facilitando incluso la aparición de nuevas estructuras allí donde surjan potenciales destacados.​

Igualdad e inclusión

Áurea nace, desde su diseño, con una vocación explícita de igualdad de oportunidades. Al extender las pruebas a todo el alumnado, el programa garantizará que niñas y niños reciban la misma información sobre su potencial deportivo, lo que contribuirá a reducir la brecha de género en la práctica deportiva y a reforzar el papel del deporte femenino.​

El modelo también es inclusivo: contempla la valoración de alumnado con discapacidad y prevé informes adaptados a la práctica deportiva inclusiva, de forma que el talento y la motivación de estas personas también puedan canalizarse hacia itinerarios deportivos adecuados.

Al mismo tiempo, al alinear capacidades y deporte "idóneo", se busca aumentar la adherencia a la práctica regular de actividad física, mejorar la calidad de vida y consolidar estilos de vida activos desde la infancia.​

Tecnificación: concentraciones y selecciones

La segunda gran pata de Áurea es el Programa de Tecnificación Castilla-La Mancha, que se ocupa de desarrollar el talento ya identificado, especialmente en deportes colectivos. El objetivo es ofrecer a las federaciones un marco estable para aumentar el número y la calidad de las concentraciones de las selecciones territoriales, incluyendo pernoctas, entrenamientos específicos y preparación planificada para los campeonatos de España.​

El programa se dirige principalmente a federaciones de baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala y voleibol, y se abre también a proyectos de tecnificación en disciplinas individuales como ciclismo, judo, escalada o piragüismo.

Entre sus metas figuran consolidar una estructura deportiva sólida e inclusiva, proyectar el talento regional en el ámbito nacional y garantizar la igualdad de oportunidades entre selecciones masculinas y femeninas, ofreciendo el mismo número de concentraciones para ambos sexos.​

Residencias y sedes de alto rendimiento

Para hacer posible esta tecnificación, Áurea se apoya en una red de instalaciones que funcionan como auténticos nudos de alto rendimiento. La residencia de deportistas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), se convierte en recurso estratégico para concentrar equipos en condiciones óptimas de alojamiento, formación y entrenamiento.​

El albergue Castillo de San Servando, en Toledo, se ofrece como sede para concentraciones de selecciones territoriales, con espacios y servicios adaptados a las exigencias de la tecnificación deportiva.

La residencia escolar Paseo Viejo de la Florida, en Almagro, se configura como núcleo específico para el voleibol, al permitir entrenar de forma colectiva y simultánea en varias canchas de calidad.

Sobre esta base se ha diseñado ya un calendario de concentraciones en diciembre para baloncesto, balonmano, voleibol y natación, muchas de ellas como último paso antes de los Campeonatos de España.​

UVDARD: laboratorio al servicio del talento

El tercer pilar del programa es la Unidad de Valoración y Diagnóstico del Alto Rendimiento Deportivo (UVDARD), de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UCLM. Se trata de un servicio gratuito para deportistas de Castilla-La Mancha, clubes y selecciones territoriales, dotado con cuatro laboratorios especializados en entrenamiento deportivo, rendimiento y readaptación, fisiología y competencia motriz.​

La Unidad de Valoración y Diagnóstico del Alto Rendimiento Deportivo (UVDARD).

En esta unidad se realizan pruebas avanzadas de densidad mineral ósea y composición corporal, consumo máximo de oxígeno y umbrales ventilatorios, fuerza isocinética, análisis de pisada, capacidad de salto, test de velocidad, agilidad y resistencia específica, así como evaluaciones perceptivo-cognitivas.

Los resultados permiten diseñar entrenamientos basados en datos objetivos, evaluar la evolución del rendimiento y ajustar la preparación de deportistas de alto nivel, nacionales e internacionales, y de jóvenes promesas.​

Abierto a deportistas y clubes

El acceso a la UVDARD se organiza por niveles: deportistas profesionales y de alto nivel (DAN, DAR y preolímpicos), federados junior y máster con resultados relevantes, y categorías inferiores, incluyendo deportistas con discapacidad.

Los clubes de deportes colectivos como fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano o voleibol también pueden disponer de baterías de pruebas específicas, realizables tanto en la Facultad de Ciencias del Deporte como en sus propias instalaciones.​

Las solicitudes se canalizan a través de la Unidad de Atención al Deportista del portal de deportes regional, y se conceden en función de la idoneidad deportiva y la disponibilidad de cupo.

El objetivo es que el mejor laboratorio de ciencias del deporte de Castilla-La Mancha se ponga al servicio de quienes ya están compitiendo en la élite y de quienes empiezan a asomarse a ella, complementando el trabajo de detección y tecnificación de Áurea cuando este se despliegue plenamente en 2026.​

Complemento para 'Somos Deporte 3-18'

Áurea da continuidad a un trabajo previo de planificación del talento deportivo, iniciado con un Plan Director y un primer Plan Selección en colaboración con la UCLM, donde se definieron mapas de capacidades y baterías de pruebas en varias disciplinas.

La nueva fase, en preparación para su implementación en 2026, aspira a extender ese modelo al conjunto de la población escolar, consolidar estructuras de tecnificación federativa y sumar la potencia de la UVDARD como herramienta de diagnóstico y seguimiento.​

De esta forma, Castilla-La Mancha complementa el programa masivo y educativo 'Somos Deporte 3-18' con un engranaje específico para el talento: mientras uno garantiza que todos los escolares tengan acceso gratuito y estructurado a la práctica deportiva, Áurea se encargará de que los talentos, vengan de donde vengan, puedan ser identificados a tiempo, acompañados por especialistas y apoyados con recursos hasta la alta competición.