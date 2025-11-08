Carolina Marín se abre en Guadalajara sobre sus lesiones: "El deporte tiene caducidad, pero la salud es de por vida"

Carolina Marín, la atleta andaluza campeona olímpica y mundial de bádminton, protagonizó este viernes la clausura de las II Jornadas Formativas del Deporte en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara.

Marín compartió su historia de superación y confesó su última reflexión sobre el valor de la salud frente a la incertidumbre deportiva. Acompañada de la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, y otras autoridades, la onubense recibió el calor de los clubes locales y jóvenes que había congregado el acto.

"El deporte tiene fecha de caducidad, pero la salud te queda de por vida", afirmó Marín en la charla que compartió con la exbailarina sobre hielo olímpica, Sara Hurtado, en el teatro guadalajareño.

Carolina Marín en las Jornadas Deporte de Guadalajara. Ayuntamiento

La intervención de Carolina se centró en la resiliencia, una virtud que ha guiado su carrera marcada por la consecución de títulos mundiales como el oro olímpico en Río 2016.

Una trayectoria llena de luz, pero también de sombras debido a las últimas lesiones de rodilla que ha sufrido. La última, en los Juegos Olímpicos de París 2024, que la obligó a abandonar la pelea por una medalla a tan solo un paso de la gran final.

Carolina Marín en Guadalajara. Ayuntamiento

"Mi mayor medalla es que me sigo levantando día a día para conseguir mis propósitos", expresó visiblemente emocionada. Un aprendizaje que quiso hacer llegar especialmente a los jóvenes asistentes a quienes recordó que el mayor triunfo es no rendirse nunca.

El evento incluyó la proyección de un vídeo sobre su carrera deportiva y un homenaje a las atletas locales como Paula Letón, Marta Martínez, Henar Nieto o Carmen Rosales con la exposición 'Mujeres, leyenda del deporte'.

Como broche final, la alcaldesa entregó a Marín un ramo de flores y expresó el orgullo de Guadalajara por acoger a un referente nacional. Carolina se despidió de la ciudad castellanomanchega fotografiándose con los presentes, firmando autógrafos y sobre todo dejando un mensaje inspirador.