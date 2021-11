1-2 | El Talavera cae en el Prado ante el Ferrol

Los de Víctor Cea volvieron a la senda de la derrota después de la victoria en Tudela. El equipo cerámico, que afrontaba su partido contra el Ferrol como una final para salir de los puestos de abajo, no ha podido contra un equipo gallego que tras lo de hoy, se coloca 9º con 18 puntos en mitad de tabla. Los talaveranos se quedan en puestos de descenso, 16º con 12 puntos.

Cuarta victoria para los gallegos a domicilio que empezaron el partido ganando en el Prado gracias a un gol de Dani Nieto en el minuto 31. Y eso que empezó bien el equipo local, en el minuto 8, Víctor Ruiz estrelló el balón en el larguero tras una falta directa. Poco después, David Añón avisaba la portería gallega tras un disparo que se marcharía alto. Fue entonces cuando llegó el gol ya mencionado del Racing de Ferrol en el 31, el ex del Barça B lanzaba el balón dentro de la portería defendida por Edu Sousa y el equipo gallego se adelantaba en el encuentro. Lo volvió a intentar el Talavera con un chut lejano de Perales y también lo volvió a intentar el Ferrol con un lanzamiento de Joselu desde el costado derecho. No estuvieron acertados los dos equipos y el partido se marchaba al descanso con el resultado de 0-1.

Tras los primeros 45 minutos, el Talavera se lanzó a por el empate que lo conseguiría en el 55, Víctor Ruiz centraba un balón desde la banda y Perales lo mandaba dentro de las redes del equipo visitante para hacer el 1-1. Tras el empate, los dos equipos tuvieron opciones de llevarse el partido. Por parte del Ferrol; David Rodríguez lanzó un disparo que se marchó cerca de la portería local y Héber estrelló el balón en el poste. Para el Talavera; Dani Pichín lo intentó por medio de una vaselina, Víctor Ruiz intentó el gol olímpico y Adi con otro disparo rozó el palo. Fue entonces cuando en el 87 llegó el gol que desnivelaría el partido, Alayeto anotaba para el Racing de Ferrol el 1-2 definitivo tras un pase magistral de Dani Nieto. En los últimos minutos, Ceberio tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero el jugador local no fue capaz de materializar el tanto.

En definitiva, dura derrota del equipo talaverano que se sitúa en los puestos de descenso y que la semana que viene afronta de nuevo otro partido importante. Los blanquiazules se medirán al filial del Athletic, los bilbaínos se sitúan un puesto y un punto por debajo del equipo talaverano.

