Victoria del Puertollano, derrota del Toledo y derbi para el Socuellamos ante el Marchamalo

El Calvo Sotelo Puertollano gana 2-1 al Hércules

Tras cuatro derrotas consecutivas, volvió el Puertollano a la senda de la victoria y lo hizo en el último minuto ante todo un histórico como el Hércules de Alicante. Se adelantaba el equipo minero en el 36 con un gol de Abraham Arcos de penalti. Aunque eso si, antes del gol del Puertollano, el equipo visitante tuvo una clara ocasión de Aketxe, pero el disparo del jugador del Hércules no encontró puerta.

En la segunda mitad, Iván Limón tuvo las ocasiones más claras para el Puertollano que hubieran significado el 2-0, el meta Jesús Fernández y el desacierto del delantero minero evitaron que el Puertollano hubiera ampliado diferencias. También las tuvo claras el Hércules para haber empatado antes el partido, Aketxe y Chuli fueron los jugadores más activos del Hércules. Aunque en el 87 si llegó el tanto del empate, Isaac Aketxe transformaba otro penalti y hacía el 1-1. Se volcó el Puertollano a por la victoria y en el tiempo añadido llegó el gol de Ricardo que significaba el 2-1 definitivo.

El Socuéllamos gana el derbi al Marchamalo

Llegó la primera victoria del equipo socuellamino en la temporada. Los ciudadrealeños remontaron en La Solana el tanto inicial de Braun y superan al equipo gallardo en la clasificación. Un centro de Javi en el minuto 49 lo remató un jugador del equipo local en propia puerta que significaba el 1-1 en el encuentro. En el 65, llegó el gol de Homet para el Socuéllamos que significaba 1-2 definitivo. Ya en los últimos minutos, Pepe Delgado tuvo la oportunidad de hacer el 1-3 y un paradón de Joan Ramos a un disparo de un jugador del Marchamalo evitó el empate del Marchamalo.

El Socuéllamos, que ahora es antepenúltimo con 8 puntos, recibirá la semana que viene en el Paquito Giménez al filial del Granada. Por su parte, el Marchamalo, penúltimo con 6 viajará a la provincia de Almería para medirse al Pulpileño.

Otro nuevo desastre del Toledo

Último clasificado y con 5 puntos se encuentra el equipo toledano. Los de Javi Sánchez suman un punto de los últimos 15 posibles y la semana que viene visitan el campo del filial del Levante.

A pesar de que el partido se le ponía de cara, pues el jugador visitante Peli fue expulsado en el minuto 37 por doble amarilla, el Toledo no fue capaz de hacer una clara ocasión hasta el minuto 62, un centro de Gomis fue remato por Víctor Andrés, pero su disparo salió fuera de la portería defendida por el ex del Albacete Héctor Pizana. La más clara del equipo verdiblanco llegó en el 73, Valentín cabeceaba libre de marca y su remate de nuevo salió desviado. Llegó la réplica del Pulpileño en el 77 y Pablo Aguilera no perdonó, el ex del Talavera y Conquense entre otros cabeceaba en el punto de penalti y hacía el 0-1 definitivo. En el 80 de partido, Juanra vio la roja directa y el Pulpileño se quedaba con 9 jugadores. Aún así, el equipo local no gozó de ninguna ocasión clara y el partido terminaba con una nueva derrota en casa, la tercera consecutiva en el Salto del Caballo.

