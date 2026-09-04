CSIF denuncia que 2.200 docentes interinos conozcan su destino "solo 48 horas antes" del inicio del curso escolar

CSIF ha denunciado que más de 2.200 docentes interinos de Castilla-La Mancha no conocerán hasta este sábado el destino de sus centros, apenas 48 horas antes de incorporarse a sus lugares educativos.

El sindicato ha lamentado el "retraso" de la Consejería de Educación y ha reclamado una planificación que permita a los docentes organizar su incorporación "con un mínimo de garantías".

"Los interinos deberían haber conocido, como mínimo, sus destinos hoy mismo. Y aun así habría sido insuficiente. La incertidumbre no puede convertirse en la norma cada inicio de curso, ya que una buena planificación educativa no consiste solo en cuadrar cifras y plazas", ha criticado.

Asimismo, CSIF ha explicado que el inicio de curso también está contando con "incidencias asociadas a la falta de instrucciones claras de elaboración de horarios, así como a la ausencia de climatización a pesar de las altas temperaturas y centros que carecen de conexión a Internet".

Por ello, con motivo del inicio de las clases el próximo martes, CSIF ha asegurado que se van a intensificar las medidas de presión para que la Consejería de Educación y el resto de sindicatos "luchen por la educación pública" de Castilla-La Mancha.

"Adjudicación extraordinaria y bajas"

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha respondido a la polémica explicando que el profesorado interino se incorporará para cubrir las vacantes que se han producido por dos cuestiones.

Por un lado, porque el proceso de adjudicación extraordinaria finalizó el 3 de septiembre y "eso ha generado nuevos grupos que se tienen que dotar de profesorado". Por otro, por las bajas de profesorado que se han comunicado en los últimos días.

"En consecuencia, el volumen de vacantes es superior a 2.000, mientras que el de solicitudes supera el millón porque un interino puede solicitar varios centros. Son cifras muy importantes, pero el sistema ha tenido que digerir estos datos y la adjudicación, que inicialmente estaba prevista para hoy, se hará mañana", ha sentenciado.