ANPE pone deberes a la Junta al inicio del curso escolar: más recursos para inclusión, convivencia y climatización

ANPE afronta el inicio del curso escolar 2026-2027 en Castilla-La Mancha con una valoración positiva de las mejoras alcanzadas a través del Acuerdo de Mejoras, aunque advierte de que todavía quedan importantes retos pendientes en materia de inclusión educativa, convivencia, climatización, burocracia y condiciones laborales del profesorado.

El sindicato destaca que el nuevo curso comienza con más docentes y menos alumnos por aula, dos avances que, a su juicio, tienen una repercusión directa tanto en las condiciones de trabajo de los profesores como en la atención educativa que recibe el alumnado.

Entre las principales novedades se encuentra la implantación de las 18 horas lectivas para el profesorado de Enseñanzas Medias, una medida que ha supuesto la incorporación de más de 600 cupos para este curso. En total, el sistema educativo regional afronta el inicio de las clases con aproximadamente 34.500 docentes para atender a unos 382.000 alumnos.

A esta medida se suma la reducción progresiva de las ratios, que este curso alcanzará los 22 alumnos por aula en 2º de Educación Primaria, así como la aplicación progresiva del cómputo doble del alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), que ya se extiende a Infantil de 3 y 4 años.

ANPE también pone en valor la dotación de cupos extraordinarios para los denominados centros tensionados, especialmente aquellos que reciben alumnado de incorporación tardía o con desconocimiento del idioma.

El acuerdo contempla además la incorporación a la plantilla jurídica de los centros de doble línea de los apoyos de Educación Infantil, así como el pago de trienios y sexenios atrasados derivados del reconocimiento de las vacaciones devengadas durante las sustituciones como tiempo de servicio.

Entre las mejoras para los docentes con mayor experiencia, el sindicato destaca igualmente la reducción de dos horas complementarias para los mayores de 55 años y la ampliación de los días de libre disposición vinculados a la experiencia para este colectivo y para los docentes con 18 años de experiencia.

ANPE pide no caer en el conformismo

Aunque considera que estas medidas demuestran la utilidad del diálogo y de la negociación sindical, ANPE advierte de que los avances logrados "no pueden conducir al conformismo" y reclama a la Administración que continúe actuando sobre los problemas que todavía afectan a los centros educativos.

Una de sus principales preocupaciones es la inclusión educativa. El sindicato señala que en los últimos cinco años se han duplicado los diagnósticos de alumnado con necesidades educativas especiales y se ha triplicado el alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), mientras que el crecimiento de los profesionales destinados a su atención no ha sido equivalente.

Por ello, reclama la puesta en marcha de un Plan Integral de Inclusión y Equidad Educativa, acompañado de un incremento de profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación, además de más recursos para apoyo, refuerzo y ampliación educativa.

Otro de los asuntos pendientes es la climatización de los centros educativos. ANPE pide que esta cuestión quede al margen de la confrontación entre administraciones y que se aceleren las actuaciones necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas durante los episodios de temperaturas extremas.

El sindicato reclama también medidas de climatización y sombreado y exige un protocolo ante olas de frío y calor que proporcione autonomía y seguridad jurídica a los centros educativos.

Más medidas para mejorar la convivencia

La convivencia escolar y la protección del profesorado constituyen otro de los grandes retos señalados por ANPE. El sindicato plantea avanzar en la creación y refuerzo de aulas de convivencia, establecer un protocolo eficaz ante las agresiones a docentes y aumentar los recursos especializados para afrontar los problemas relacionados con la salud mental.

La organización sindical también llama la atención sobre los nuevos desafíos derivados de la inteligencia artificial, tanto por sus implicaciones educativas como por su impacto en la convivencia y el bienestar de alumnos y profesores.

En este ámbito, ANPE ha presentado una campaña sobre el buen uso de la inteligencia artificial dirigida al alumnado y que ya ha sido trasladada a los centros de Secundaria de Castilla-La Mancha.

A estas cuestiones se suma la reclamación de una reducción efectiva de la burocracia docente. ANPE considera que los profesores deben dedicar su tiempo principalmente a enseñar, preparar sus clases y atender a sus alumnos, en lugar de asumir una carga administrativa cada vez mayor.

Reclaman bajar las ratios en Secundaria

Dentro de las medidas que el sindicato continuará reclamando durante este curso se encuentra la reducción de las ratios en Educación Secundaria, pasando de los 30 alumnos actuales a 25 por aula, además de un nuevo incremento de las plantillas docentes.

ANPE también considera necesario abordar las oposiciones a cátedras, después de 24 años sin convocatorias, aumentar los miembros de los equipos directivos en los institutos de mayor tamaño y analizar el presente y futuro de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

Otra de sus reivindicaciones es establecer un complemento económico por el desempeño de la tutoría y reconocer otras responsabilidades que han adquirido mayor peso en los centros, como las relacionadas con prevención, coordinación de ciclo o nivel, bienestar o transformación digital.

El sindicato reclama asimismo aumentar la inversión educativa hasta recuperar al menos el 6 % del PIB, avanzar en la implantación de la enfermería escolar y mejorar la regulación y las condiciones de los viajes educativos.

Reivindicaciones a nivel nacional

En el ámbito estatal, ANPE continuará reclamando medidas para recuperar el reconocimiento profesional, social y económico del profesorado. Entre ellas se encuentran una subida salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, la recuperación de una paga extraordinaria "realmente doble", la reforma del sistema de selección y acceso a la función pública docente, mejoras en la jubilación y el desarrollo de una verdadera carrera profesional docente.

Todas estas reivindicaciones, según el sindicato, responden a un objetivo común: dignificar la profesión docente y reconocer la responsabilidad que los profesores asumen diariamente en la educación de las nuevas generaciones.

ANPE afronta así el curso 2026-2027 con una valoración positiva de las mejoras ya incorporadas, pero con la intención de mantener la presión negociadora para conseguir nuevos avances. "Mejorar las condiciones del profesorado es también mejorar la educación que recibe nuestro alumnado", sostiene la organización, que resume su campaña de concienciación social con el lema: "Tu respeto da valor a mi labor".