Los siete colegios e institutos de Castilla-La Mancha donde la Junta construirá nuevas aulas o pabellones este verano

El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a un nuevo paquete de licitaciones de obras y redacción de proyectos en colegios e institutos de la región que movilizará cerca de 29 millones de euros durante lo que resta de verano.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Educación, Amador Pastor, en el Palacio de Fuensalida de Toledo. Pastor ha enmarcado este empuje económico dentro del plan global de 77 millones de euros para modernizar la red de infraestructuras educativas castellanomanchegas.

Las actuaciones combinan el inicio inminente de construcciones y grandes reformas con la planificación técnica de futuros centros clave para dar respuesta al aumento de la escolarización y el auge de la Formación Profesional (FP).

Entre las intervenciones destacan tres grandes proyectos:

Almansa (Albacete): construcción del pabellón polideportivo compartido para los IES José Conde García e IES Escultor José Luis Sánchez , con una partida de 3,03 millones de euros.

, con una partida de 3,03 millones de euros. Alcázar de San Juan (Ciudad Real): puesta en marcha de la segunda fase de la reforma integral del IES Juan Bosco , dotada con 3,92 millones de euros.

, dotada con 3,92 millones de euros. Cardiel de los Montes (Toledo): construcción de un nuevo aulario y servicios complementarios en el CRA Tierras de Viriato, con 1,3 millones de euros de inversión.

Se licita también la redacción de los proyectos para el nuevo colegio de Las Pedroñeras, el instituto de Pioz y el Centro Integrado de FP de Azuqueca de Henares que sumarán más de 20 millones de ejecución.

Puesta a punto contra el calor

Amador Pastor ha querido subrayar que esta inyección de 29 millones se suma a los 12 ya desplegados en el Plan de Reforma, Ampliación y Mejora (RAM) que se está ejecutando durante 2026.

A través de este plan se están llevando a cabo cerca de 650 pequeñas y medianas intervenciones en los centros educativos de la comunidad para adaptar y mejorar los sistemas de climatización de las aulas y así combatir las altas temperaturas.

Un 2,5 % más de profesores

Por otro lado, el responsable de Educación ha avanzado que Castilla-La Mancha contará con un total de 34.539 docentes el próximo curso escolar, lo que supone un incremento del 2,5 por ciento respecto al actual con 876 profesores más.

Ha especificado que hay 770 que corresponden al cupo ordinario y permitirán entre otras cosas reducir las horas del horario lectivo del profesorado de Secundaria, para cumplir con el acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales.

Pastor ha destacado que habrá también 965 docentes para los programas de refuerzo como el PROA +, los de competencia matemática y lectora o los de inclusión educativa.