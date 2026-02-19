ANPE Castilla-La Mancha exige el cumplimiento íntegro y calendarizado del segundo bloque del Acuerdo de Mejoras

El sindicato ANPE ha participado este jueves en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Mejoras firmado en 2023 con el Gobierno de Castilla-La Mancha, suscrito inicialmente junto a UGT y al que posteriormente se sumó el pasado mes de junio CCOO, con el objetivo de evaluar su grado de cumplimiento y concretar la aplicación de las medidas previstas para el curso 2026/27.

En la reunión, convocada por la Consejería de Educación, se ha constatado la consolidación de avances como la reducción del horario lectivo: actualmente 23 horas en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y 19 horas en Enseñanzas Medias, que el próximo curso alcanzará las 18 horas lectivas. Esta última medida supondrá la creación de 550 cupos adicionales.

Asimismo, la Consejería ha anunciado que aclarará mediante instrucción u orden que las reuniones telemáticas podrán realizarse fuera del centro, evitando interpretaciones restrictivas.

Desde ANPE han recordado que el primer bloque del acuerdo se ha cumplido, incluyendo la reducción del horario lectivo, la rebaja de ratios en Infantil y Bachillerato, la no caducidad de la nota desde 2010, las adjudicaciones "a la carta", las ofertas de empleo público al máximo, la mejora de la conciliación o el reconocimiento del cobro del verano. A su juicio, el segundo bloque representa la continuidad de estos avances y "una oportunidad para seguir dignificando la labor docente".

En cuanto a su desarrollo, se ha abordado la aplicación progresiva del cómputo doble por ACNEE, la mejora de criterios para la dotación de un segundo orientador en centros de mayor tamaño, la futura dotación jurídica de apoyos en Infantil y el reconocimiento de las vacaciones devengadas en sustituciones como tiempo de servicio, ya reflejado administrativamente y con previsión de abono de atrasos por trienios y sexenios en próximas nóminas.

Otras cuestiones

También continúa la reducción de ratios en 1º y 2º de Primaria hasta 22 alumnos por aula, el estudio de su extensión a Secundaria, la regulación de la reducción de dos horas complementarias para mayores de 55 años, el análisis de medidas específicas para centros tensionados y nuevas actuaciones para reducir la burocracia, entre ellas la digitalización de procesos y la simplificación del Portfolio de Dirección.

No obstante, ANPE ha exigido concreción, calendario y presupuesto suficiente para garantizar el cumplimiento íntegro del acuerdo.

El sindicato considera prioritario temporalizar la reducción de ratios en Secundaria; dotar en cupo los apoyos en Infantil ya en el curso 2026/2027; otorgar autonomía a los centros para aplicar la reducción horaria de mayores de 55 años en cualquier franja; ampliar los criterios para la consideración de centros tensionados incorporando factores como alto porcentaje de ACNEAEs, matrícula tardía o contextos desfavorecidos e integrar herramientas de inteligencia artificial que contribuyan a una reducción real de la carga burocrática.

"ANPE seguirá trabajando con firmeza para que cada medida acordada se traduzca en mejoras reales en los centros educativos. La enseñanza pública y su profesorado merecen el compromiso efectivo de la Administración y el respeto escrupuloso a los acuerdos firmados", han concluido.