CSIF lleva ante la justicia el aumento de las ratios en las Escuelas Infantiles de la Junta de Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha ha presentado un recurso contra la resolución de la Viceconsejería de Educación que incrementa el número de plazas en las escuelas infantiles de titularidad autonómica, sin reforzar las plantillas.

La medida, publicada ayer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), afecta a las 38 escuelas infantiles gestionadas por la Junta, y en la práctica supone un aumento de ratios en los centros.

Esta disposición, según CSIF, pone en riesgo la calidad educativa y la atención individualizada de los niños y niñas de 0 a 3 años.

Joaquín Sánchez, presidente del Sector de Administración General de CSIF Castilla-La Mancha, ha advertido que "la Consejería conoce perfectamente esta realidad y, aún así, decide mirar hacia otro lado. Se trata de una decisión arbitraria, improvisada y profundamente irresponsable".

Plantillas insuficientes

El sindicato ha recordado que muchas de estas escuelas llevan años sufriendo plantillas insuficientes, falta de personal de mantenimiento y cobertura tardía o inexistente de bajas y vacantes, mientras mantienen un calendario escolar similar al del resto de los centros educativos.

"Se están precarizando los servicios públicos y se está poniendo en riesgo la atención individualizada, sobrecargando a unos profesionales que llevan años sosteniendo el sistema con un esfuerzo que ya ha superado todos los límites razonables", ha sostenido el sindicato. Además, ha advertido de que no va a consentir que se utilice a las Escuelas Infantiles como laboratorio de recortes encubiertos.

CSIF ha anunciado que acudirá a la vía judicial para impugnar la resolución, al tiempo que exige a la Junta la retirada inmediata de la medida y una negociación real con los representantes del personal junto a un refuerzo urgente de las plantillas.