La Junta y la Universidad de Castilla-La Mancha inauguran la nueva microcredencial en Bioética en el ámbito sanitario

El Gobierno autonómico y la Universidad de Castilla-La Mancha han inaugurado este miércoles en Toledo un nuevo formato en Formación, la microcredencial universitaria en Bioética en el ámbito sanitario. Está organizada por el Servicio de Salud (Sescam), la Consejería de Sanidad, el Comité de Bioética de Castilla-La Mancha y la propia universidad.

El acto de inauguración ha estado presidido por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y el rector de la UCLM, José Julián Garde López-Brea, acompañados por el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, y la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, María Teresa Marín.

Una microcredencial universitaria es una certificación oficial de corta duración, menos de 15 créditos, que valida conocimientos, habilidades o competencias específicas adquiridas en una formación breve y muy práctica, diseñada para responder a necesidades concretas del mercado laboral y fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida.

"Actividades formativas como esta combinan la superespecialización, la agilidad, la flexibilidad y el adaptarnos a una petición concreta de formación de un colectivo de profesionales con el reconocimiento de la formación por parte de la universidad", ha expresado el consejero.

Curso clave

La microcredencial contará con una duración de 120 horas y modalidad mixta, dirigida a 40 profesionales sanitarios y estudiantes universitarios. 25 serán del Sescam y 15 de la UCLM.

Su objetivo es proporcionar formación teórica y práctica en Bioética, una disciplina esencial para afrontar los dilemas éticos que surgen en la práctica clínica y garantizar una atención basada en la dignidad del paciente, los derechos humanos y la responsabilidad profesional.

"La Bioética sanitaria es una rama de la ética aplicada que analiza los dilemas morales en la salud, guiando decisiones clínicas y políticas con principios como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia para humanizar la atención y afrontar retos de la tecnología y el final de la vida, garantizando el respeto a la dignidad y derechos del paciente", ha detallado.

Jornada inaugural

La sesión inaugural ha contado con dos intervenciones de gran relevancia. Una conferencia inaugural '50 años de Bioética y Derecho en España' a cargo de José Antonio Seoane Rodríguez, doctor en Derecho, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidade da Coruña y miembro del Comité de Bioética de España.

Y la clase magistral 'Pasado, presente y futuro de la Bioética' del presidente del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha, Javier Sánchez-Caro.

Una jornada que concluye con la presentación del programa y metodología del curso por las coordinadoras María Martín Ayala y Nuria Garrido Cuenca.