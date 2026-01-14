La Junta compromete "el dinero necesario" para que la UAH tenga en Guadalajara Grado en Derecho y máster de Abogacía

Visita de Page a las obras del campus de Guadalajara de la UAH. Foto: JCCM.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aportará "todo el dinero que sea necesario" para que la Universidad de Alcalá (UAH) cuente en su nuevo campus de Guadalajara con los estudios de Derecho y un máster para el acceso a la Abogacía.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante su visita a las obras de construcción del nuevo campus de la institución académica, donde se ha reunido con el rector, José Vicente Saz, junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.

"Los estudios de Derecho y el máster de Abogacía vienen como anillo al dedo y estamos dispuestos, lógicamente, a poner el dinero que sea necesario. Es mi compromiso y es mi petición que se inicien esos trámites", ha asegurado el líder regional.

Una petición que ha trasladado expresamente al rector, para que ponga en marcha los trámites en los meses que quedan para que finalice su mandato.

No obstante, se ha mostrado consciente de que los trámites para que se inicien estos estudios "nunca son rapidísimos", por lo que ha deseado que "estén listos para el curso 2027-2028, con el beneplácito de la Universidad de Alcalá".

Reclamación al Ministerio

Page también ha aprovechado para reconocer que las universidades están pasando un "momento muy difícil", situación por la que estas instituciones demandan soluciones al Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades.

"Es algo que no vamos a consentir, por lo que no tardaremos mucho en denunciar las dificultades como administración autonómica", ha anunciado.

Asimismo, ha afirmado que le consta que en el seno de los rectores españoles ya se realiza esta queja al Gobierno central. "Sé que insistís, pero nosotros estaremos con vosotros en esa reclamación", ha prometido.