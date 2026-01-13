Una exposición en Ciudad Real muestra la evolución de la Biblioteca de la UCLM desde su nacimiento hace 40 años

El rector de la UCLM, Julián Garde, en la inauguración de la exposición.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha inaugurado este martes en el Campus de Ciudad Real la exposición itinerante 'La biblioteca en movimiento: un viaje de 40 años' con la que la Biblioteca Universitaria se suma a la conmemoración del cuarenta aniversario de la institución académica.

La muestra recorrerá los cuatro campus universitarios entre enero y junio de 2026, ofreciendo a la comunidad académica, en particular, y a la sociedad, en general, un recorrido por la evolución y el papel de la biblioteca desde 1985 hasta la actualidad, según ha informado la Universidad en nota de prensa.

La muestra se articula en diferentes apartados que reflejan la trayectoria de la Biblioteca Universitaria y su impacto en la vida académica. Una línea del tiempo marca los hitos más relevantes en estos 40 años.

Entre otras cosas, la iniciativa muestra algunos fondos bibliográficos y documentales relevantes de la colección bibliotecaria, pudiéndose ver, a través de material documental y otros elementos, cómo han evolucionado los soportes y la presencia de la tecnología en la biblioteca, su presencia en los medios de comunicación y material editado por la propia biblioteca en estas cuatro décadas de historia.

Como curiosidad, puede verse, entre otras, el ejemplar más prestado: 'Física para la Ciencia y la Tecnología' de Gene Mosca y Paul A. Tripler; un cajón de fichas, un gramófono donado por Radio Ciudad Real EAJ-65, la emisora decana de la provincia de Ciudad Real; certificados y premios obtenidos por la Biblioteca o una 'cápsula del tiempo' en la que los usuarios pueden dejar constancia por escrito de cómo se imaginan este servicio dentro de cuarenta años.

Por otro lado, la exposición cuenta con la sección '40 años, 40 voces, 40 historias', fragmentos cortos de vídeo que recogen opiniones, impresiones, anécdotas, de 40 personas sobre la Biblioteca y a los que se puede acceder mediante QR disponibles en la exposición física.

Además, mientras dure la exposición, todos los viernes la Biblioteca compartirá a través de su cuenta de Instagram (@bibliotecauclm) reels de entrevistas a las voces destacadas de los cuatro campus universitarios.

Felicitación del rector

El rector ha felicitado a la Biblioteca Universitaria por esta exposición que refleja el "incremento notable" de los servicios que viene prestando a la comunidad universitaria desde sus inicios hasta hoy en día.

En este sentido, Garde ha recordado que en sus comienzos la Biblioteca centró principalmente su trabajo en el apoyo docente y con el tiempo también lo hace a la actividad investigadora, "liderando este apoyo en el conjunto universitario español".

En este sentido, el director de la Biblioteca Universitaria, Antonio Galán, ha adelantado que trabajan en un proyecto de servicio de bibliometría que permitirá ofrecer análisis estadísticos de la producción científica.

Galán ha confiado en que el relato de estos cuarenta años de historia que refleja la exposición sea "enriquecedor" y "sirva para conocer cómo hemos evolucionado desde bibliotecas de centro con servicios elementales a hoy, con servicios en línea, adaptándonos a los servicios que nos ha ido requiriendo la comunidad universitaria e incluso, en muchas ocasiones, adelantándonos a esas necesidades".

Tras su paso por Ciudad Real, donde permanecerá expuesta en el vestíbulo principal de la Biblioteca General hasta el 15 de febrero, la muestra podrá verse en el Campus de Cuenca entre el 23 de febrero y el 23 de marzo. Posteriormente, la exposición llegará el 13 de abril al Campus de Toledo, y continuará su viaje el 21 de mayo en Albacete.