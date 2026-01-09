ANPE exige la cobertura inmediata de todas las bajas docentes en Ciudad Real

El sindicato ANPE de Ciudad Real ha exigido a la Delegación Provincial de Educación que se sustituyan de manera inmediata todas las bajas del profesorado, así como las jubilaciones y los permisos docentes, ya que "tras las vacaciones de Navidad no se están gestionando las sustituciones".

ANPE ha indicado este viernes en un comunicado que varios centros educativos de Ciudad Real han trasladado al sindicato que no se están cubriendo las bajas de docentes en este inicio del segundo trimestre, unas sustituciones que deberían haberse producido en una adjudicación regional previa al comienzo de las clases y que se ha pospuesto hasta el día 16.

En este sentido, ha reclamado que se sustituya a todo el profesorado de baja, permiso o licencia "para evitar el perjuicio que la falta de cobertura provoca en los centros educativos y, especialmente, en el alumnado".

Asimismo, el sindicato ha asegurado que "muchas de estas ausencias eran conocidas por la Administración", como las jubilaciones producidas durante el periodo vacacional o los permisos de maternidad, paternidad o lactancia.

Al mismo tiempo, ha recordado que la adjudicación de sustituciones se realiza semanalmente desde la Consejería de Educación y que las bajas urgentes se gestionan de manera telefónica para evitar la pérdida de horas lectivas y la sobrecarga del profesorado que suple a los compañeros ausentes.