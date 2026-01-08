CSIF denuncia una vuelta al cole con "nuevos recortes" en la educación de Castilla-La Mancha

CSIF Castilla-La Mancha ha denunciado que la vuelta a los colegios tras las vacaciones de Navidad llega este jueves con "problemas estructurales graves sin abordar, recortes de hace 12 años sin revertir y nuevos recortes del Gobierno de Emiliano García-Page".

El presidente del sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, ha lamentado que "mientras algunos sindicatos firman acuerdos que blanquean recortes y conformismo, los docentes siguen sufriendo el deterioro acumulado y enfrentándose a nuevas agresiones a sus condiciones laborales".

El sindicato ha alertado que el Gobierno regional ha aplicado "nuevos recortes quirúrgicos, en especial, en las Escuelas de Idiomas (EOI), en la Educación en Adultos y en la Formación Profesional (FP)".

"La Consejería ha aumentado las ratios en Educación de Adultos, pasando de grupos con 15-18 alumnos a exigir mínimos de 20-25 alumnos por grupo. En las EOI se está produciendo la unificación de niveles diferentes en un mismo grupo, con la excusa de optimizar recursos. Y el profesorado de FP ha perdido horas específicas de reducción horaria para la gestión de las prácticas en empresas", ha lamentado.

Por ello, CSIF ha pedido a Educación la convocatoria "urgente" de mesas técnicas específicas para abordar estas problemáticas y buscar soluciones.

"Estos nuevos recortes demuestran que el Gobierno de Page sigue la misma política que Cospedal: recortar en educación pública mientras se mira hacia otro lado. Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una comunidad autónoma de segunda. Y los docentes de la región no pueden esperar más", ha indicado.

Violencia escolar

Por otro lado, CSIF ha alertado del "repunte de violencia escolar" que se ha producido en Castilla-La Mancha. "Más del 50 % de los profesores sufre agresiones verbales, amenazas o faltas de respeto, mientras el 22 % está relacionado con móviles y redes sociales, lo que hace que vayan a las aulas con miedo", ha lamentado.

Por ello, la salud mental del profesorado está "en niveles críticos". Mientras más del 70 % presenta ansiedad, el 17 % está de baja médica y el 11 % sufre depresión. "Solo el 24 % del profesorado mantiene la ilusión por su trabajo, frente al 60 % de 2007", ha asegurado.

Ante esta situación, el sindicato ha exigido un programa regional de prevención del burnout, servicio de atención psicológica gratuito y protocolos de detección precoz.