Castilla-La Mancha enciende las calefacciones en los centros educativos para una vuelta a las aulas "confortable"

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la presentación de la temporada 'Primavera 2026' y 'Circuito 2026' de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, en la Consejería. JCCM

El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha confirmado que la Junta ha trasladado un aviso a los centros educativos de la región para el encendido previo de las calefacciones antes del regreso a las aulas, con el objetivo de evitar bajas temperaturas en colegios e institutos este jueves 8 de enero.

Según ha explicado Pastor en rueda de prensa, el aviso se emitió el pasado lunes 5 de enero, con el fin de que las calefacciones se pusieran en marcha con antelación suficiente al reinicio del curso escolar tras el periodo vacacional.

"Era un paso necesario para garantizar que el ambiente en las aulas sea confortable cuando regresen alumnado y profesorado", ha señalado.

El consejero ha asegurado que este miércoles ya se encontraban operarios de los ayuntamientos, en el caso de los colegios, así como personal laboral de los institutos, coordinando el encendido y la revisión de los sistemas de calefacción.

Hasta el momento, no se ha registrado ninguna incidencia reseñable, aunque desde la Consejería se mantendrá la supervisión durante la jornada de hoy por si surgiera algún imprevisto.

Frío extremo

Estas medidas se adoptan en un contexto marcado por episodios de frío extremo en Castilla-La Mancha durante los últimos días, coincidiendo con la llegada de masas de aire ártico y la borrasca Francis que han dejado temperaturas mínimas muy bajas, lluvias y nevadas en buena parte de la región.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estos días ha llegado a decretar avisos rojos de "peligro extraordinario" por frío en la zona de Parameras de Molina (Guadalajara).

Por otro lado, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca han estado en alerta amarilla por frío, concretamente las comarcas de La Alcarria y Serranía de Guadalajara, Serranía de Cuenca, Alcaraz y Segura, Hellín Almansa y La Mancha albaceteña en Albacete, y La Mancha de Ciudad Real.

De hecho, Molina de Aragón situado en Guadalajara ha figurado entre los más fríos de España con-12,3 ºC al amanecer, lo que ha incrementado la preocupación por las condiciones en los centros educativos de cara a la reanudación de la actividad lectiva.

Desde el Gobierno regional se ha insistido en que el objetivo es garantizar la seguridad y el bienestar del alumnado y del personal docente y no docente, evitando que el regreso a las aulas se produzca en condiciones térmicas inadecuadas.