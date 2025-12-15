Juan Alfonso no ha tenido rival para liderar a los alumnos de la UCLM: "Queremos debate y participación"

Hace apenas 48 horas que Juan Alfonso Blanco, natural de Manzanares (Ciudad Real) y alumno de cuarto curso del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés-Inglés en la Facultad de Letras Ciudad Real, ha sido nombrado nuevo delegado de Estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

La elección ha sido sin sobresaltos ya que solo se presentó su candidatura y ha sido respaldado por los cuatro campus. Tras ello, inaugura una etapa de trabajo acelerado debido a que el mandato dura solo un año. En una entrevista telefónica concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha lo encontramos aún asimilando el ritmo del nombramiento, pero con las ideas claras y un equipo ya en marcha.

El nuevo delegado reconoce que la elección ha sido más calmada de lo que suele ser habitual. "Estoy bastante contento. No ha habido oposición activa ni a mi programación ni a la comisión ejecutiva. Ha salido todo genial", explica.

Ese respaldo unánime alimenta la energía con la que afronta el año que tiene por delante: "Tengo muchas ganas de empezar a trabajar en todos los proyectos que llevo en mi programa de gobierno y seguir trabajando por una UCLM más fuerte".

Año de transformación

Su mandato como delegado de estudiantes será un período que Alfonso reconoce como "intenso y lleno de trabajo", pero con objetivos muy definidos como es la reforma de los estatutos, la actualización del reglamento de representación estudiantil y promoción de la participación activa del alumnado.

"Ya estamos inmersos en la reforma de los estatutos. Queremos que los estudiantes tengan voz real en los órganos de gobierno", explica Blanco.

Respecto al reglamento de representación estudiantil, vigente desde 2014, su equipo busca adaptarlo a la nueva realidad universitaria y promover herramientas como el paro académico, que permitiría suspender temporalmente la actividad lectiva ante situaciones extraordinarias.

Para Blanco, el gran reto es motivar a los estudiantes a implicarse en la vida universitaria. "Necesitamos un equipo que represente a los cuatro campus y priorice la formación de delegados, actividades y un contacto más directo con los alumnos, ya que no queremos que los cargos salgan de manera automática, sino que haya debate y participación".

Reto histórico

Además, apunta a que no quiere que "los estudiantes digan luego que no sabían de estas oportunidades o que podrían haber intervenido". Defiende que la Universidad de Castilla-La Mancha quiere transmitir unidad y por ello a través de su mandato transmitirá "que los alumnos son parte de la UCLM, no solo espectadores, sino actores protagonistas", admite.

Subraya que el rectorado y los vicerrectorados actuales escuchan activamente sus propuestas, lo que permite que las ideas de los estudiantes se implementen de manera efectiva.

Para el delegado, la participación no se limita a los órganos oficiales. Actividades como las recientes chocolatadas en Ciudad Real y Cuenca reflejan la unión de los estudiantes y su implicación en la vida universitaria.

Adaptarse a la realidad

Asimismo, la formación de los representantes estudiantiles es un pilar fundamental. La última jornada del CREUCLM reunió a 82 representantes, que a su vez formarán a sus compañeros en cada centro y campus. "Es un trabajo continuo para aumentar la participación, generar liderazgo y formar estudiantes que puedan tomar decisiones informadas y responsables".

Blanco preside una comisión ejecutiva que representa a todos los campus y combina distintos perfiles y funciones. "Es un equipo participativo y representativo. Cada miembro tiene un papel claro, pero todos trabajamos de manera conjunta para que el estudiantado se sienta representado en toda la UCLM", afirma.

Futuro prometedor

Pese a los desafíos, confía en un futuro prometedor para la participación estudiantil. "Desde 2021 hemos recuperado los niveles de implicación previos a la pandemia y queremos seguir creciendo. La reforma de los estatutos y del reglamento nos ayudará a consolidar esta participación y a crear una universidad más unida, activa y cercana al estudiantado".

Con un mandato de apenas un año, Juan Alfonso encara su labor con energía y visión clara: más participación, más formación y una UCLM donde los estudiantes se sientan protagonistas de sus decisiones.