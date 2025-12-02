Un estudio de UGT sitúa a los docentes de Castilla-La Mancha entre los mejor pagados de España: hasta 2.906 € al mes

Los docentes de Castilla-La Mancha se encuentran entre los mejor pagados de España junto a los de País Vasco y Cantabria.

Así se desprende de un estudio publicado por UGT en su boletín de Enseñanza Pública del mes de diciembre en el que se recogen las retribuciones iniciales que percibe el profesorado en cada comunidad autónoma sin antigüedad, sin ostentar cargos retribuibles y sin aplicar los complementos por residencia a los que accede el personal docente en las islas, Ceuta y Melilla.

De esta manera, este cálculo recoge el sueldo base más los complementos de destino y los demás conceptos específicos aprobados por cada comunidad autónoma.

En Primaria, los docentes castellanomanchegos perciben un salario de 2.594 euros, tan solo superado por cántabros (2.627 euros) y vascos (2.858 euros). Unos emolumentos que contrastan con los 2.312 euros que cobran en Asturias.

Una dinámica que también se puede observar en Secundaria donde un profesor de País Vasco tiene un sueldo inicial de 3.309 euros, mientras que en Cantabria percibe 2.946 euros y en Castilla-La Mancha 2.906 euros. Por su parte, en Asturias se sitúan a la cola con 2.626 euros.

En Formación Profesional, las diferencias son incluso más notorias entre los 3.257 euros que cobra un docente vasco, los 2.766 de uno cántabro y los 2.766 de uno castellanomanchego en relación a los 2.445 de uno asturiano.

Si a estos unimos emolumentos los complementos por residencia que se ofrecen Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, estos cuatro territorios se situarían en los primeros puestos.

Brecha retributiva entre territorios

De esta manera, la brecha que existe entre las retribuciones de los docentes entre la región con mejor salario y la peor es de 550 euros en Primaria, de 680 euros en Secundaria y más de 800 euros en el profesorado de Formación Profesional.

UGT ha denunciado que pese a los acuerdos firmados para la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los empleados públicos y tras el último pacto que supondrá una subida real del 11,5 % total en el periodo de 2025 a 2028, "la desigualdad salarial no disminuye" y se debe a los conceptos que perciben los docentes en sus complementos de carácter autonómico.

De hecho, lamentan que las dos comunidades con mayor pujanza económica, Madrid y Cataluña, tienen los salarios de los docentes en el tramo inferior de las retribuciones.

Por ello, subrayan la necesidad de llevar a cabo una "armonización y regularización" de los incrementos salariales entre las diferentes administraciones autonómicas para paliar este desequilibrio.