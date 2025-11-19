Castilla-La Mancha invertirá 39 millones en nueve grandes actuaciones educativas en Toledo en 2026

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 39 millones de euros en 2026 para ejecutar nueve importantes actuaciones educativas en la provincia de Toledo, según ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

El anuncio se ha producido tras la colocación de la primera piedra del CEIP 'Margarita Salas Falgueras' en Olías del Rey, un acto encabezado por el presidente autonómico Emiliano García-Page y acompañado por el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, y la alcaldesa de la localidad, Charo Navas.

Entre los proyectos contemplados para el próximo año, Pastor ha destacado la construcción de un CEIP en Cardiel de los Montes, otro en Cedillo del Condado, uno más en Santa Cruz de Retamar y la ampliación del CEIP de Velada, además del nuevo centro en Olías del Rey.

Primera piedra del CEIP ´Margarita Salas Falgueras´de Olías del Rey. JCCM

Asimismo, se llevará a cabo la construcción de una pista cubierta en el CEIP de Villacañas, así como la edificación de dos nuevos institutos de Educación Secundaria (IES) en Illescas y Ocaña, y un centro de Educación Especial, también en Illescas.

Desde 2025, el Ejecutivo regional ha realizado 225 actuaciones en la provincia de Toledo con un presupuesto acumulado de 115 millones de euros, según ha destacado Pastor, subrayando la apuesta continuada del Gobierno de García-Page por mejorar la educación en la región.

CEIP 'Margarita Salas Falgueras'

El nuevo colegio en Olías del Rey contará con un presupuesto aproximado de 3,6 millones de euros para la ejecución de su primera fase, cuya finalización está prevista para agosto de 2026.

El centro dispondrá de nueve aulas, de las cuales tres estarán destinadas a Educación Infantil y seis a Primaria, además de espacios comunes, comedor, aula de tutorías, accesos y zona de servicios.

Primera piedra del CEIP ´Margarita Salas Falgueras´de Olías del Rey. JCCM

Los espacios exteriores incluirán aula de juegos, pista polideportiva y zona para huerto escolar, fomentando tanto la actividad física como la educación medioambiental de los alumnos.

En la localidad toledana de Olías del Rey, el Ejecutivo autonómico ha destinado en los últimos cinco años más de ocho millones de euros a la mejora de infraestructuras educativas.