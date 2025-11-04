Consuegra acogerá el Día de la Enseñanza con motivo de los 25 años de Educación autonómica en la región

La localidad toledana de Consuegra será el escenario, el próximo 14 de noviembre, de los actos institucionales del Día de la Enseñanza, que este año conmemorará el 25º aniversario de la cesión de competencias educativas a Castilla-La Mancha.

El evento, presidido por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, servirá para reconocer la labor educativa de 32 centros, docentes, alumnos, personal de administración y servicios, y entidades vinculadas al ámbito educativo.

Durante el acto se distinguirá a 12 centros educativos, con especial atención al trabajo de los colegios rurales agrupados, así como a varios conservatorios, escuelas oficiales de idiomas y centros de educación especial.

También se premiará la dedicación de seis docentes y se reconocerá a estudiantes cuya trayectoria académica destaca pese a dificultades personales. Entre las entidades homenajeadas figuran Iberdrola Renovables, BASF Marchamalo, el Ayuntamiento de Poblete y distintas asociaciones de madres y padres.

Reivindicar logros

El consejero Pastor ha destacado que este aniversario es una oportunidad para "reivindicar los logros de la educación autonómica", recordando que en estos 25 años se han realizado 2.635 actuaciones en infraestructuras educativas, con una inversión superior a 1.400 millones de euros.

Asimismo, ha subrayado que la comunidad ha incrementado un 9 % su alumnado, hasta alcanzar los 384.000 estudiantes, y que la inversión por alumno ha crecido un 223 %, situándose en 7.958 euros por estudiante.