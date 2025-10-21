La UCLM inaugura una pista multideporte en Talavera de la Reina con una inversión de 20.000 euros

Inauguración de la pista multideporte en Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha inaugurado una nueva pista multideporte en el campus de Talavera de la Reina, una instalación incluida en los presupuestos participativos de la institución académica con una inversión de 20.000 euros.

El rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado durante el acto la importancia de esta infraestructura, impulsada a petición del alumnado, ya que hasta ahora no existía una pista de estas características en el campus.

El terreno donde se ha levantado la instalación ha sido cedido por el Ayuntamiento de Talavera, y la pista permitirá la práctica de distintas disciplinas, como fútbol sala o balonmano.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha subrayado la relevancia de la colaboración institucional entre el consistorio y la universidad, y ha afirmado que "si la universidad crece, Talavera crece", al considerar a la UCLM un "elemento fundamental de crecimiento" para la ciudad.

Proyecto Ciencias de la Salud

Por otro lado, Garde ha informado sobre los avances en el proyecto de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, que ha calificado como "el más importante" para Talavera.

Ha explicado que la semana pasada se resolvió el concurso técnico y que el próximo 29 de octubre se abrirán las plicas económicas. El edificio, con un presupuesto estimado de 21 millones de euros, se ubicará en el entorno del Hospital Universitario Nuestra Señora del Prado.

Ampliación

El rector ha señalado que la intención de la UCLM es ampliar el número de estudiantes con la apertura de esta nueva facultad, aunque ha precisado que dependerá de la capacidad del hospital para acoger la formación práctica.

Además, ha recordado que la universidad ha reforzado su oferta educativa en Talavera con dos nuevos másteres y un doble grado en Informática y Administración y Dirección de Empresas, y que el próximo año se firmará un nuevo contrato de programación con la Junta de Comunidades para estudiar la posible implantación de nuevas titulaciones.