Choque político en el inicio del curso en Castilla-La Mancha: el PSOE destaca la inversión y el PP que la región "merece más"

Este lunes ha dado inicio el nuevo curso escolar 2025/2026. Este año la comunidad contará con un total de 384.667 alumnos matriculados y 33.663 docentes repartidos en 1.784 centros. Una 'vuelta al cole' marcada una vez más por el choque político entre PSOE y PP.

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha destacado que "nunca antes ha habido un inicio de curso escolar con tantos recursos económicos, docentes e infraestructuras".

"Desde que Emiliano García-Page es presidente, año a año en esta tierra renovamos nuestro compromiso con unos servicios públicos de calidad, gracias a políticas de progreso. El PP no soporta que a Castilla-La Mancha le vaya bien", ha expresado.

Para García-Navas, el modelo de Page es "totalmente distinto" al que puso en marcha el PP durante la época de María Dolores Cospedal. "Mientras antes se despedía, recortaba y cerraban escuelas rurales, ahora hay más inversión, docentes e infraestructuras para seguir garantizando una educación pública y de calidad en igualdad de condiciones", ha asegurado.

Al respecto, ha destacado que este curso se haya contratado a 530 docentes más que el curso anterior. Y el alivio que supone la 'vuelta al cole' para las familias castellanomanchegas gracias a los avances en la gratuidad en la educación de 2 a 3 años, el banco de libros, las ayudas al transporte, los comedores escolares y la puesta en marcha de la primera matrícula gratuita en las universidades.

"El PP solo habla mal de esta tierra. Es a lo que nos tiene acostumbrados, a esa hipocresía política, sin liderazgo y siendo un partido perjudicial para la comunidad", ha sentenciado el socialista.

Críticas de Núñez

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Paco Núñez, ha criticado la gestión de la Junta ante el inicio del curso escolar. Para el 'popular' será un curso en el que "de nuevo habrá demasiados alumnos en instalaciones indignas".

"El Gobierno de Page no evita imágenes vergonzosas. La Junta ha vuelto a ignorar las necesidades y reivindicaciones del profesorado, a pesar de nuestras peticiones. La comunidad educativa merece más", ha criticado.

No obstante, ha abogado porque sea un año "cargado de trabajo, ilusión y vivencias". "Deseo lo mejor a toda la comunidad docente de Castilla-La Mancha, sin olvidar a las familias, niños y niñas, para los que se inicia una etapa importante", ha indicado.

Opinión de los sindicatos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha valorado el inicio del curso en Castilla-La Mancha subrayando la necesidad de mejorar las condiciones laborales del profesorado.

"La burocracia y los recortes que permanecen desde 2012, algunos de ellos muy graves como la precariedad del profesorado interino, aulas más conflictivas, falta de medios para atención a los alumnos con necesidad educativas especiales o pérdida salarial, son los grandes problemas de la educación pública de la comunidad", han afirmado desde el sindicato.

De su lado, CCOO ha alertado de que el descenso demográfico que está registrando la región va a provocar que durante los próximos años se reduzcan cerca de 140 unidades escolares, con la consecuente pérdida de 175 cupos docentes.

"Este mismo curso la provincia que más unidades pierde es Ciudad Real, con 25 unidades, seguido de Albacete, con 17 unidades. Ha habido 60 supresiones del cuerpo de maestros en la región y 100 desplazados en Secundaria. Tras reclamar medidas estructurales como la reducción de ratio, reclamamos que la reducción horaria con la que arrancan este curso los docentes de Primaria incluya una ampliación del cupo para cubrir apoyos y otras necesidades educativas", han pedido desde el sindicato.