Arranca el curso escolar 2025/2026 en Castilla-La Mancha con 384.667 alumnos y 33.663 docentes

La 'vuelta al cole' ya está aquí. Castilla-La Mancha inicia este lunes el nuevo curso escolar 2025-2026 con unas cifras de 384.667 alumnos y 33.663 docentes repartidos en un total de 1.784 centros educativos. No obstante, las aulas no abrirán en algunos municipios donde es festivo este lunes, entre ellos Albacete, Guadalajara o Talavera de la Reina.

Del total de centros, 1.080 son de titularidad de la Junta, 219 privados, 125 concertados y 360 municipales, en su mayoría escuelas infantiles.

Además, la comunidad cuenta con 450 comedores escolares en Castilla-La Mancha, con 35.265 usuarios y 215 aulas matinales con más de 6.000 usuarios.

Será en los próximos días cuando la Junta formalice contratos para establecer 29 nuevas rutas de transporte escolar que darán servicio a un millar de alumnos de zonas de intensa o extrema despoblación, siendo gratuito para Bachillerato. El número total de rutas alcanzará las 1.048, contando con un numero de alumnos de 28.109.

Las escuelas rurales también son otro de los factores importantes de la educación castellanomanchega. Este año, la comunidad incorpora dos más a su red de Centros Rurales Agrupados, alcanzando los 79. Se ponen en marcha en Abenójar (Ciudad Real), dando servicio a cuatro localidades con 109 alumnos; y Alcoba de los Montes, atendiendo a dos pueblos y con 24 alumnos.

Asimismo, el banco de libros supone una oportunidad para las familias castellanomanchegas, extendiéndose este año a la FP Básica y alcanzando un número de usuarios por encima de los 106.000.

Por último, en el ámbito universitario, el curso en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y en el Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) arranca con la matrícula gratuita el primer año. Una situación que beneficia a 5.100 alumnos, además de los que cuentan con beca.

"Volver a aprender"

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado el nuevo curso escolar como una oportunidad de "volver a aprender". Y ha subrayado que este día supone "mucho más que retomar rutinas, ya que es una vuelta a un espacio en el que se ensaya la vida".

Así lo ha manifestado en un artículo de opinión con motivo del regreso a las aulas este lunes, un espacio que ha definido como "pequeñas sociedades en las que se aprende a convivir, a escuchar, a respetar, a compartir".

"Cada gesto de atención en la escuela es una forma de cuidar y de construir futuro. Pocas profesiones requieren tanta entrega emocional y tanta preparación continua. Comenzar un curso es una forma de esperanza y de creer que siempre se puede aprender algo nuevo, enseñar algo mejor y que hay margen para el esfuerzo, el descubrimiento y la empatía", ha sentenciado.