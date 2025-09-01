Críticas de CSIF ante el inicio del curso escolar en Castilla-La Mancha: "Arranca con problemas crónicos"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado que el inicio del nuevo curso escolar 2025/2026 llega "con problemas crónicos que afectan a las condiciones laborales del profesorado, la calidad educativa y el clima de convivencia en las aulas".

Para el sindicato, el curso "consolidará algunos de los males endémicos que se llevan arrastrando desde la época de María Dolores Cospedal".

Además, continúa existiendo "una burocracia que asfixia a los docentes, llegando a niveles totalmente desbordantes para equipos directivos, equipos de orientación y tutores".

Recortes

CSIF ha asegurado que los recortes "se mantienen 12 años después de su instauración". "Las Enseñanzas Medias todavía no han recuperado las 18 horas lectivas; los interinos siguen sin cobrar el verano salvo si son contratados antes del fin de octubre y trabajan de manera ininterrumpida hasta el 30 de junio y las ratios siguen siendo muy elevadas", ha expresado.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, ha lamentado que sigan reclamando "mejoras que no llegan". "Curso tras curso nos encontramos en el furgón de cola de la educación pública nacional mientras otras comunidades han recuperado derechos y enmendado las condiciones laborales de sus docentes", ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que "se han sumado nuevos recortes", como el "aumento del número de alumnos para formar tutorías en la educación para adultos, la subida de ratios y fusión de niveles en las escuelas oficiales de idiomas".

Violencia en las aulas

Por otro lado, Martínez ha apuntado al repunte de la violencia en las aulas. Ha detallado que una encuesta de CSIF ha arrojado que la mitad de los docentes ha sufrido insultos, agresiones y conflictos con redes sociales.

"Mientras, la Consejería de Educación ha planteado un borrador de un nuevo decreto de convivencia en el que se resta autoridad al profesorado y se elimina la posibilidad de expulsar a los alumnos", ha criticado.

Por último, ha apuntado a la "pérdida de poder adquisitivo del profesorado, más del 20 % para los funcionarios docentes y para el personal laboral de religión desde 2010".