Ya es oficial: los 220 municipios de Castilla-La Mancha donde la educación 2-3 años va a ser gratis

El Gobierno de Castilla-La Mancha ampliará la educación infantil gratuita para alumnos de 2 y 3 años a 220 municipios de la región con menos de 10.000 habitantes a partir del curso 2025/2026 que está a punto de comenzar.

Así consta en la resolución que publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en esta segunda oleada del Plan '+ Escuela CLM' diseñado para universalizar la escolarización gratuita en el primer ciclo de Educación Infantil de manera progresiva.

El plan fue puesto en marcha el pasado curso y afectó a los municipios menores de 2.000 habitantes, donde el Ejecutivo ha invertido más de ocho millones de euros para llegar a un total de 224 escuelas infantiles.

De esta manera, este curso se implementará en municipios con un censo de hasta 10.000 habitantes y se culminará en 2026/2027 con la incorporación de los núcleos poblacionales mayores de 10.000 habitantes.

Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, Ciencia y Deporte, de los 220 municipios beneficiados, 43 pertenecen a la provincia de Albacete; 32 a la provincia de Ciudad Real; 34 a la provincia de Cuenca; 28 a la de Guadalajara y 83 en la provincia de Toledo.

El Plan '+Escuela CLM', presentado en junio de 2024 tiene una dotación total de 38 millones de euros.