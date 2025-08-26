Ocaña reivindica el instituto que ha reclamado el alcalde de Noblejas con una huelga de hambre: "Somos mejor opción"

El Ayuntamiento de Ocaña ha reivindicado la elección de su localidad para levantar un nuevo instituto de enseñanza secundaria en lugar de en Noblejas, donde su alcalde, Agustín Jiménez, ha mantenido una huelga de hambre durante cinco días como medida de presión.

En un comunicado oficial, el Consistorio ha subrayado que "no va a renunciar" a la promesa del Gobierno regional de levantar la infraestructura educativa en Ocaña por "ser la mejor opción para los alumnos y alumnas a los que ya da cobertura en la comarca".

"La construcción de este centro en la localidad responde al compromiso del actual gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page y este ayuntamiento que, ante el crecimiento de población de la localidad y de los municipios de su área de influencia se comprometió a la apertura de un nuevo centro que diese solución a este problema", afirman.

Como argumentos muestran "criterios objetivos" basados en un crecimiento del 34 % de la población en la última década según el INE y que implica un crecimiento significativo de alumnos.

Además, recuerdan el "rol" que Ocaña ha desempeñado tradicionalmente como "cabeza de comarca" y que la convierte en una opción "más accesible para un mayor número de localidades.

Desde el Ayuntamiento de Ocaña insisten en que esta decisión "no puede estar sometida a presiones por un interés particular o a decisiones tomadas en el pasado (acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2011) como el alegado desde el municipio vecino que pudo responder a unas necesidades que no son las de 2025".

Crecimiento demográfico

En este sentido, agregan que la comarca de la Mesa de Ocaña ha ganado 4.700 habitantes desde 2015, de los que cerca de 3.700 pertenecen a Ocaña.

"Este hecho es así entendido por la práctica unanimidad de los municipios. Entendiendo el interés legítimo de todos los municipios por tener todos los servicios en su término municipal, consideramos que ello no puede conllevar al conflicto y enfrentamiento por motivaciones ajenas a buscar lo mejor para el conjunto de la comarca. Por ello, este Ayuntamiento y el pueblo de Ocaña, seguirá trabajando para que la construcción del instituto anunciado sea una realidad lo antes posible", han zanjado.