El banco de libros y el mercado de segunda mano hacen más liviana la 'vuelta al cole' en Castilla-La Mancha

El final del verano conlleva para los alumnos la pena de tener que volver al colegio después de más de dos meses de diversión y en sus padres el esfuerzo económico extra que conlleva la 'vuelta al cole'. Sin embargo, medidas como el banco de libros o acudir al mercado de segunda mano hacen que en Castilla-La Mancha este desembolso se haga un poco más liviano.

Por lo menos así lo reflejan los datos ofrecidos por el comparador financiero banqmi, que sitúa en 397,94 euros el gasto medio por alumno en la región. Con la media nacional en 422,05 euros, Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda comunidad autónoma con un menor gasto medio solo superada por Canarias (391,52 euros).

Un año más, la partida más cara a afrontar por las familias es la adquisición de los libros de texto. Tomando como referencia la media nacional, de los 422,05 euros a los que asciende la inversión total, 192,26 euros corresponde a los manuales, es decir, más del 45 % del total.

En Castilla-La Mancha, esa cifra se reduce hasta los 178,60 euros, lo que la coloca como la comunidad autónoma donde menos inversión se requiere en este aspecto. El motivo principal no es otro que el banco de libros que se puso en funcionamiento el pasado curso.

Este sistema gestionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, invita a las familias a donar el lote de libros que el alumno ha utilizado durante el curso cuando este termina en el mes de junio. A cambio, optan a tener otro lote de segunda de cara al siguiente curso.

Incluso, el sistema también prevé que las familias que no puedan aportar libros se incorporen a este sistema de rotación mediante la aportación de una cantidad de dinero que desde la Consejería califican de "simbólica".

De igual modo, si cuando los libros son devueltos existen desperfectos o alguno de ellos se encuentra en mal estado, la familia se compromete a compensarlo económicamente.

Uniformes

Otro clásico de la 'vuelta al cole' es el uniforme. En este apartado, los castellano-manchegos tienen que afrontar un gasto medio por alumno de 219,34 euros, también menor al de la media del país, que se sitúa en 229,79 euros.

Aquí, el estudio refleja la gran diferencia que existe entre comprar las prendas en el propio centro educativo o hacerlo en un comercio externo. Adquirir un pantalón o falda, dos jerséis o chaquetas, un chándal y un par de zapatos cuesta de media 241,34 euros en un centro educativo de Castilla-La Mancha, mientras que si esa misma compra se hace en una tienda, el precio se reduce a 197,34 euros.

Segunda mano

Otra opción para abaratar esta inversión es recurrir a la segunda mano, un mercado que ya han utilizado o tienen pensado utilizar el 54 % de las familias.

Según los datos ofrecidos por Wallapop, una de las plataformas de compraventa de productos de segunda mano más populares, el año pasado registraron, entre julio y septiembre, "un incremento del 111 %" en la demanda de material escolar, una tendencia que esperan como mínimo se mantenga este año.

De acuerdo con estas previsiones, los productos más buscados son los libros de texto (44%) y material electrónico como las tablets y las calculadoras (15%), seguido de ropa o los uniformes escolares (11%) y mochilas (10%).

De esta forma, las familias españolas calculan que comprando este tipo de material reutilizado ahorran de media unos 60 euros por alumno.